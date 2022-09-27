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27 сентября 2022 15:05

Россияне назвали специалистов, которые в первую очередь должны получить отсрочку от мобилизации

Треть россиян считает, что сотрудники агропредприятий должны получить отсрочку от мобилизации
СОБОЛЕВА Кристина
Треть россиян считает, что сотрудники агропредприятий должны получить отсрочку от мобилизации

Треть россиян считает, что сотрудники агропредприятий должны получить отсрочку от мобилизации

Фото: Мария ЛЕНЦ

Агропроизводители и Минтранс просят отсрочку от мобилизации для своих сотрудников. Транспортное ведомство хочет оставить на местах пилотов и инженеров, а агрохолдинги опасаются, что если большинство работников призовут на службу, то некому будет заниматься сбором урожая, а страна недосчитается свежих продуктов, как следствие может произойти новый скачок цен. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, какие специалисты, по мнению, россиян сейчас важнее всего на местах и должны получить отсрочку от мобилизации в первую очередь.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Как оказалось, треть опрошенных уверены, что нужнее всего стране как раз работники агропредприятий. 34% россиян заявили, что заменить трактористов, агрономов и других работников будет некем, а бросать на полях урожай, который вырастили в этом сезоне, будет неправильно.

«Кто сейчас стране нужнее, выбрать невозможно, ведь нужны все. Но на первое место я бы поставила сотрудников агропредприятий и ученых. Без еды и науки нам не выжить. Это мое мнение», - говорит участница опроса.

«Мы не должны бросать сельское хозяйство, не можем себе позволить загубить экономику», - соглашается другой.

«Отсрочу должны получить механизаторы, трактористы, все кто занят с сельскохозяйственных работах», - делится своим мнением третий.

«Я за работников сельского хозяйства. Они кормят всех нас, в том числе и нашу армию и флот. Нельзя забирать их с рабочих мест», - уверен еще один респондент.

Кроме того четверть россиян полагают, что отсрочку должны получить учителя. Мужчин в этой профессии и так не очень много, а между тем, они дают детям и молодежи достойный пример, такие нужны обществу.

«Учителя-мужчины, они и так в дефиците. Много сейчас неполных семей, а мальчикам, особенно сегодня, нужно мужское плечо и воспитание», - считает респондент.

12% россиян проголосовали за профессию машиниста, а еще 11% за гражданских пилотов. 7% опрошенных считают, что отсрочку должны получить ученые. Скорее всего, на службе от них не будет столько пользу, сколько будет на местах.

«Ученых нужно полностью освободить от мобилизации. Остальных можно заменить, а их – нет», - уверен участник исследования.

5% опрошенных отдали голоса да строителей, 2% - за слесарей, а еще 5% выбрали вариант «другое» и заявили, что особенно в период мобилизации могут пострадать профессии, где нужна выносливость и физический труд, где и работают как раз одни мужчины.

«Горнодобывающая промышленность может пострадать, ведь там, в основном, одни мужчины и трудятся», - делится мнением другая.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 11,1 тысячи человек.

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