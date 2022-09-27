Россияне назвали специалистов, которые в первую очередь должны получить отсрочку от мобилизации

Треть россиян считает, что сотрудники агропредприятий должны получить отсрочку от мобилизации Фото: Мария ЛЕНЦ

Агропроизводители и Минтранс просят отсрочку от мобилизации для своих сотрудников. Транспортное ведомство хочет оставить на местах пилотов и инженеров, а агрохолдинги опасаются, что если большинство работников призовут на службу, то некому будет заниматься сбором урожая, а страна недосчитается свежих продуктов, как следствие может произойти новый скачок цен. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, какие специалисты, по мнению, россиян сейчас важнее всего на местах и должны получить отсрочку от мобилизации в первую очередь.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Как оказалось, треть опрошенных уверены, что нужнее всего стране как раз работники агропредприятий. 34% россиян заявили, что заменить трактористов, агрономов и других работников будет некем, а бросать на полях урожай, который вырастили в этом сезоне, будет неправильно.

«Кто сейчас стране нужнее, выбрать невозможно, ведь нужны все. Но на первое место я бы поставила сотрудников агропредприятий и ученых. Без еды и науки нам не выжить. Это мое мнение», - говорит участница опроса.

«Мы не должны бросать сельское хозяйство, не можем себе позволить загубить экономику», - соглашается другой.

«Отсрочу должны получить механизаторы, трактористы, все кто занят с сельскохозяйственных работах», - делится своим мнением третий.

«Я за работников сельского хозяйства. Они кормят всех нас, в том числе и нашу армию и флот. Нельзя забирать их с рабочих мест», - уверен еще один респондент.

Кроме того четверть россиян полагают, что отсрочку должны получить учителя. Мужчин в этой профессии и так не очень много, а между тем, они дают детям и молодежи достойный пример, такие нужны обществу.

«Учителя-мужчины, они и так в дефиците. Много сейчас неполных семей, а мальчикам, особенно сегодня, нужно мужское плечо и воспитание», - считает респондент.

12% россиян проголосовали за профессию машиниста, а еще 11% за гражданских пилотов. 7% опрошенных считают, что отсрочку должны получить ученые. Скорее всего, на службе от них не будет столько пользу, сколько будет на местах.

«Ученых нужно полностью освободить от мобилизации. Остальных можно заменить, а их – нет», - уверен участник исследования.

5% опрошенных отдали голоса да строителей, 2% - за слесарей, а еще 5% выбрали вариант «другое» и заявили, что особенно в период мобилизации могут пострадать профессии, где нужна выносливость и физический труд, где и работают как раз одни мужчины.

«Горнодобывающая промышленность может пострадать, ведь там, в основном, одни мужчины и трудятся», - делится мнением другая.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 11,1 тысячи человек.