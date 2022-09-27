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Звезды27 сентября 2022 15:25

Звёзды на модном показе: Дерзкое декольте Лопыревой и Рудова в образе школьницы

Светских див созвала на раут дизайнер Виктория Десятникова
Алина ЧЕРНОВА
Виктория Лопырева приехала поддержать свою подругу дизайнера Викторию Десятникову.

Виктория Лопырева приехала поддержать свою подругу дизайнера Викторию Десятникову.

Фото: Личный архив

В пижамах, украшенных принтами с русскими сказочными героями, в соцсетях не раз засветились Стас Михайлов, Филипп Киркоров, скандальный блогер Моргенштерн и другие герои светских хроник.

И в новой осенней коллекции дизайнера Виктории Десятниковой фигурируют главные персонажи русских сказок: Леший, Горыныч, Баба Яга.

Алёна Водонаева

Алёна Водонаева

Фото: Личный архив

- Мы в этом плане первопроходцы, создаем официальный мерч фольклорных персонажей и сумели их интегрировать в современную жизнь так, что это выглядит по-настоящему стильно, - рассказывает репортёрам дизайнер Виктория Десятникова.

Дефиле нового лукбука Десятниковой прошло на открытии бутика BY STREETCOUTURE, куда съехались многие знаменитости: Виктория Лопырева, Алёна Водонаева, Вадим Галыгин, дизайнер Анастасия Задорина, шеф-повар Константин Ивлев.

Конечно же, особое внимание репортёров было приковано к «Мисс Россия» Виктории Лопыревой. Последние годы блондинка жила с мужем бизнесменом Игорем Булатовым и сыном Марком -Лионелем в Дубае.

Однако недавно Виктория вернулась в Москву и активно стала появляться на светских раутах. Иногда даже с мужем, тем самым опровергая слухи об их разводе, которые то и дело курсируют в прессе.

Конечно же, особое внимание репортёров было приковано к «Мисс Россия» Виктории Лопыревой.

Конечно же, особое внимание репортёров было приковано к «Мисс Россия» Виктории Лопыревой.

Фото: Личный архив

На сейчас раз «акулы пера» обсуждали смелый наряд светской львицы: черный сексапильный корсет обнажил пышные формы блондинки.

Многие удивляются, мол, как после родов Лопыревой удалось сохранить стройную фигуру. Впрочем, модель уверяет, что не соблюдает никаких диет.

Константин Ивлев

Константин Ивлев

Фото: Личный архив

- Я не сижу на диете ,так как не верю в них после моих долгих скитаний в мире здорового питания, посещения всевозможных spa и чтения различной литературы на эту тему, - делится Лопырева. - Тогда я похудела на 10 килограммов методом проб и ошибок. Теперь то я знаю, что не ЗОЖ, а СОЖ - той есть свой собственный образ жизни, рулит ситуацией. В мой рацион входит авокадо, термически обработанные овощи, включая брокколи, сельдерей, пастернак, тыкву, а на десерт печёное яблоко,например, с тарталеткой из бездрожжевого теста.

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