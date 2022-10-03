Не где-нибудь в Африке, а рядом с Москвой: спецы спасают львов, тигров и пернатых, на которых пытаются заработать уличные фотографы

Антон Кульбачевский возвращает в дикую природу подросшего совенка. Фото предоставлено Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В Подмосковье под Яхромой расположен Центр реабилитации диких животных. Его курирует московский Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Это уникальное учреждение в своем роде: чтобы еще какой-то город содержал и заботился о диких животных — мировой прецедент. Обычно, эту миссию отдают на откуп федеральным учреждениям или подобным, но в гораздо меньших масштабах, занимаются частные организации. О работе Центра говорим с руководителем Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антоном Кульбачевским.

— Антон Олегович, дикие животные и мегаполис Москва — кажется, что это понятия из разных миров. Или природные зоны и ООПТ у нас столь обширны, что нужда есть?

— Москва, в отличие от других мегаполисов обладает природными территориями, на которых сохранились естественные природные биоценозы. У нас есть леса, луга и другие разновидности биотопов и ландшафтов, которые были здесь исторически, в своем естественном, «исходном» состоянии. Причем площади этих естественных природных территорий весьма обширны, тем более с учетом их расположения в границах антропогенной конгломерации.

— Когда и для чего создали Центр реабилитации диких животных?

— Его организовали в 2006 году. Он охватывает содержание и реабилитацию не только животных аборигенных видов (представители животного мира Центрального региона России — прим.ред), но и диких животных экзотических видов, которых содержат в домашних условиях, мини-зоопарках и других питомниках. Количество последних, на фоне растущего интереса граждан к «братьям нашим меньшим» и вообще к вопросам дикой природы, только увеличивается.

Поэтому возникла потребность на государственном уровне в наличии таких центров, которые бы занимались лечением, восстановлением, реабилитацией, содержанием диких животных, а также распределением — передачей в специализированные организации для дальнейшего содержания в научных и просветительских целях или выпуском в естественную среду обитания.

В центре реабилитации выхаживают диких животных, которые попали в беду либо изъяты у недобросовестных владельцев. Фото: mos.ru

РАЦИОН ЗВЕРЕЙ — ЦЕЛАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

— Сколько подопечных зверей сейчас в Центре?

— На текущий момент содержится 732 диких животных. В этом месяцев специалисты выпустили в естественную среду обитания 32 особи.

— Так много животных: это же полноценный зоопарк где-нибудь в небольшом городе! И за всем нужно ухаживать и кормить…

— Рационы питания животных разных видов – это очень специфичный и сложный сегмент. Он больше похож на бухгалтерию или статистику с их комплексным подходом. Кормление животных в Центре реабилитации осуществляется по нормам и рационам Московского зоопарка. Для некоторых животных рацион может складываться более чем из 20 позиций. У крупных хищников рацион измеряется в килограммах мяса. А вот рацион птиц экзотических видов или приматов может измеряться в граммах.

ОБРАТНО В ДИКУЮ ПРИРОДУ

— Бабьего лета, похоже, нам не видать. Впереди первые заморозки и зима. В Центре будут переводить зверей в теплые условия?

— Да, но только экзотические, теплолюбивые виды. Зоологи индивидуально определяют, кого и когда переселить — в зависимости от потребностей конкретного вида. Животные аборигенных видов чувствуют себя комфортно и в уличных условиях. У них природой предусмотрена сезонная линька – смена шерстного или перьевого покрова.

— Кто ухаживает за животными?

— Содержание диких животных – это сложная инфраструктура. Она состоит из тысячи мелочей и различных специфических факторов. Своя логистика с меняющимися потребностями и обстоятельствами.

Большая часть коллектива не имеет никакого отношения к диким животным. Они не контактируют с ними, поскольку заняты решением других задач. Но есть специалисты, закрепленные за определенными видами или особями. Они напрямую ухаживают за животными.

Количество и профиль специалистов может меняться по мере необходимости. В отдельных случаях в качестве консультантов привлекают узкопрофильных специалистов, которые обладают необходимой квалификацией в сфере содержания тех или иных видов диких животных.

Сейчас в Центре содержится 732 диких животных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Принимаете ли вы волонтеров, которые хотят помочь?

— Необходимости в добровольцах у нас нет. Есть штат закрепленных специалистов. Не забывайте, что в силу биологии и зоопсихологии диких животных, с учетом перспективы их возвращения в естественную среду обитания, контакт особей с человеком должен быть минимизирован. Да и расположен Центр далеко, ездить сюда постоянно волонтерам было бы сложно.

— Вы упомянули, что Центр занимается распределением спасенных животных. Когда животных вылечили — куда их отправляют?

— В дикую природу выпускают только аборигенные виды. Например, это «подрощенный» молодняк диких животных: особь была травмирована, ее подлечили. Когда специалисты-биологи видят, что она вполне способна сама выжить в природе, добывать пищу, тогда ее выпускают в естественную среду обитания. Многим животным, которых нашли на территории жилой застройки города, помощь оказывается на месте. Если специалист-биолог дает положительное заключение, что дальнейшая реабилитация не нужна, особей сразу же выпускают на близлежащих природных территориях.

Некоторых животных после реабилитации отдают в зоопарки и другие организации. Как правило, они заинтересованы в приеме редких, малоизученных видов, не травмированных. Поэтому существует определенный перечень невостребованных животных. Их оставляют в Центре реабилитации на «дожитие» и обеспечивают всем необходимым. Например, сейчас в Центре живут несколько особей хищных птиц, которые попали сюда с момента создания.

— Наверняка, приходится работать со сложными случаями травм экзотических животных.

— Одна из историй связана с бенгальским тигренком по имени Нур. В Центре реабилитации он оказался в трехмесячном возрасте. Животное хотели нелегально продать и держали на цепи в гараже. В Центр он поступил в ослабленном состоянии, с рахитом и другими заболеваниями. Сейчас Нуру полтора года, он полностью восстановился.

Более пяти лет у нас проживает львица Гелла. У нее была сильно повреждена лапа. После нескольких операций она восстановилась, может самостоятельно ходить.

— Есть статистика, какие звери чаще попадают в Центр?

— Это обитатели природных территорий Москвы. Преимущественно представители орнитофауны: ночные и дневные хищные птицы, утиные, мелкие хищные звери, зайцы, пресмыкающиеся, которые получили травмы. Или молодняк, попавшийся на глаза горожанам во время прогулок на природных территориях.

Содержание диких животных – сложная задача. Здесь необходимо учитывать тысячи мелочей и различных специфических факторов. Фото: mos.ru

— К вам привозят питомцев, в основном птиц, которых используют для фотографирования на улицах.

— Как правило эти птицы поступают в «удрученном» состоянии. Их содержат неспециалисты. Доведенные до истощения прежними владельцами, они нередко погибают. Не всегда возможна реабилитация таких особей до стадии выпуска. Некоторые пернатые имеют такую высокую степень доместикации (привыкли жить с человеком — прим.ред.), что у них нарушены все условные и безусловные рефлексы.

КСТАТИ

Если дикому зверю нужна помощь

Помните, что если зверь или птица попались вам на природных территориях и даже в черте города — это не значит, что им обязательно нужна помощь. Природные территории Москвы обладают достаточным биологическим потенциалом для обитания многих видов диких животных. Поэтому обнаружение диких животных в черте города — уже данность.

Помощь диким животным требуется только в случае наличия у них травм или явных повреждений. Или если человек точно уверен, что молодняк бросили родители и ему нужна помощь. В таких ситуациях звоните в Единую справочную службу Мэрии Москвы по телефону 8 (495) 777-77-77 и опишите, что произошло.