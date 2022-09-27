Наследство и наследники Бориса Моисеева: кому больной артист перед смертью раздал все имущество

Борис Моисеев раздал свои квартиры директору, помощнику и Кристине Орбакайте Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Этой весной Борис Моисеев отметил свой последний - 68-й день рождения. По традиции праздничный стол ему помогал накрыть бессменный директор и друг Сергей Горох, который рядом почти тридцать лет. Похороны заслуженного артиста России тоже организует Сергей Горох. Все 10 лет после инсульта артиста именно Горох взял на себя хлопоты и заботы: даже установил в квартире Моисеева тревожную кнопку, чтобы тот мог нажать и вызвать друга в экстренном случае. Борис был большой шутник и этой весной решил разыграть своего директора: нажал кнопку, Горох примчался из театра, а артист хохочет – заскучал. Сергей тогда отругал старшего товарища: мол, с этим не шути – нажимай только когда плохо… Горох приезжал к Борису ежедневно. Сегодня тоже приехал, но увидел Бориса Михайловича без сознания, а приехавшая «Скорая» зафиксировала лишь смерть артиста.

Рассказываем кому и что завещал заслуженный артист России певец, танцовщик и хореограф Борис Моисеев.

Квартира в Юрмале – Кристине Орбакайте

Первый инсульт у Бориса Моисеева случился чуть больше десяти лет назад. Тогда было много репетиций, концертных нагрузок – поэтому артист списывал недомогание на хроническую усталость, но жизнь ему сохранил в тот момент звонок директора. Сергей Горох быстро понял, что Моисеев говорит как-то что ли замедленно — не так как обычно. Быстро вызвал к нему «Скорую помощь», а параллельно выехал сам. Моисеев категорически не соглашался на госпитализацию. Вот что рассказывал сам Борис Михайлович уже после выздоровления — почему он боялся ехать в больницу: «Вдруг станут пичкать лекарствами, а еще вдруг выступать запретят. А у меня концерт - Алла Борисовна и Филипп Киркоров с Колей Басковым придут! Выступление нельзя отменять. Но Сережа применил тяжелую артиллерию: позвонил моему близкому другу Иосифу Кобзону, чтобы тот уговорил вернуть врачей. После слов Иосифа: «Боряш, мы давно не мальчики. И это может плохо кончиться!» – я сдался докторам. Меня госпитализировали и диагностировали ишемический инсульт». Бориса лечили в НИИ неврологии, а его давняя подруга Алла Пугачева готовила и передавала любимые жареные котлеты. Врачи вернули Моисеева к жизни. Но почти шесть лет назад у него случился еще и микроинсульт, который тот перенес его на ногах. В итоге у Моисеева частично была парализована рука и сохранились проблемы с речью: артист все понимает, принимает участие в разговоре, но сам говорит крайне замедленно и мало. Ходил последние годы артист сам, но только в сопровождении Сергея Гороха.

Кристина Орбакайте Фото: Борис КУДРЯВОВ

Моисеев имел звание «заслуженный артист», поэтому как москвич к пенсии получал надбавку 30 тысяч рублей, в итоге выходила чуть больше 50 тысяч рублей – ему хватало. Но близкие друзья не оставляли – оказывали знаки внимания и поддержку. Ближайшей подругой была Алла Пугачева – звонила, угощала, помогала. И Кристина Орбакайте тоже очень любила Бориса: они общались, в 2021-м году Моисеев был на ее юбилее, хотя давно отказывался от других публичных мероприятий. «Собственных детей не случилось, зато Кристину люблю как дочь», - порой говорил Борис Михайлович. Еще в молодые годы Моисеев брал в зарубежный отпуск с собой Кристину, чтобы показать ей разные страны.

Не случайно именно Кристине Орбакайте отписана еще несколько лет назад прибалтийская недвижимость Бориса Моисеева. Квартира у артиста в Юрмале в районе Лиелупе. Эту «трешку» площадью почти сто квадратов Борис купил 22 года назад. Обустраивал с любовью, вбухал кучу денег – всю мебель из хороших материалов привозили из Европы. Квартира теперь стоит около 130 – 150 тысяч евро. Находится она в доме под называнием «Ривьера», здесь раньше был колхоз, где делали рижские шпроты. В 90-е предприятие закрыли, и отдали эту территорию под жилую застройку.

Квартира – директору и главному помощнику

Борис Моисеев жил в Москве на улице Краснопролетарской, в просторной квартире площадью 115 квадратных метров с дизайнерским ремонтом и дорогой мебелью. Управляться с домашними делами помогала приходящая домработница. Квартира дорогая — рыночная стоимость около 70 миллионов рублей.

Сергей Горох и Борис Моисеев Фото: Борис КУДРЯВОВ

В своей любимой квартире Борис Михайлович и умер.

Еще в начале года стало известно, что Моисеев распорядился заранее так, чтобы эта квартира отошла после смерти Сергею Гороху. Вот что сам Горох тогда разъяснил kp.ru: «Борис Михайлович не оформлял дарственную, не переписывал на меня свою недвижимость. В пандемию 2020 года, насмотревшись ужастиков про дележку наследства, он предложил заключить со мной договор пожизненной ренты». Моисееву еще пришлось уговаривать товарища на такой шаг. Однако спорить с Борисом Михайловичем было бесполезно: он считал, что именно Горох должен получить квартиру. Сергей все годы и возил артиста по докторам, и организовывал досуг, помогал с оплатой счетов и решал все бытовые вопросы. Рядом с Моисеевым были надежные и внимательные друзья – среди которых Нэлли Кобзон, которые не допустили бы обмана. Так что очевидно — решение Моисеева было хорошо обдуманным.

После подписания договора ренты, директор артиста оплачивал его коммуналку и другие расходы, покупал лекарства. По этому договору: после смерти Моисеева – Горох сможет переоформить на себя квартиру.

У Бориса Моисеева не было никогда жены и нет детей. Его семьей стали семьи ближайших друзей. Они и продлили жизнь Борису Моисееву на эти десять лет… Остались у артиста и родственники: старшие братья Леонид и Маркс. С Леонидом два других брата много лет не общались из-за давних разногласий. А вот другой брат Маркс Толкач с супругой далеко — живут в Канаде. Возможно, что брату артиста будут завещаны антикварные вещи и квартира Бориса в Болгарии — эти апартаменты в комплексе «Эмеральд Бич Ризорт СПА» в 15 км от аэропорта города Бургас стоят около 7 миллионов рублей.