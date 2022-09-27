Алла Пугачева зарыдала после смерти Бориса Моисеева: "Любимый мой Бориска. Хороню тебя"

Алла Пугачева и Борис Моисеев Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева оплакивает умершего Бориса Моисеева. Они дружили много лет. Алла Борисовна дала начинающему артисту путевку в жизнь. У нее он несколько лет выступал над подтанцовках, а потом занялся сольной певческой карьерой.

Алла Пугачева заботилась о Борисе Моисееве до последнего дня. Они были постоянно на связи. Алла Борисовна для Бориса была очень близким человеком. Примадонна каждый месяц присылала ему пакеты с продуктами. Там было все, что любил вокалист. Однако навестить милого сердцу друга перед его смертью не успела.

Потому Пугачева разместила в блоге слова, полные боли и скорби. Своих слез и горя пенсионерка не скрывала. "Любимый мой Бориска. Преданный друзья и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай", - написала она.

Моисеев всегда ждал весточки от своей Аллы. "Алла Борисовна часто на связи. Минимум раз в месяц поддерживает, не раз предлагала финансовую помощь, но Борис отказывался. Он ни в чем не нуждается, да и тратить особо не на что. Тем не менее Пугачева всегда повторяет: «Я тебя услышала, и мне стало спокойнее. Боряшка, люблю, рада, что ты в хорошем настроении»", - говорил помощник Моисеева.

Напомним, здоровье Бориса Моисеева пошатнулось в 2010 году. Тогда у него произошел первый инсульт. Состояние артиста было тяжелым - после остановки сердца его ввели в медикаментозную кому. Он долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец тогда не послушался врачей и вернулся на сцену. В итоге организм не выдержал, случился второй инсульт. В конце 2015 года Борис закончил свою гастрольную деятельность и объявил себя "российским пенсионером". Недавно Борис Михайлович перенес третий инсульт.