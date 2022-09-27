Борис Моисеев: «Как я появился из уродства, убожества, ненависти, непризнания, непонимания, так я и уйду из этой жизни. И это ужасно»

27 сентября умер Борис Моисеев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Заслуженный артист России, «падший ангел» и Черный Лебедь, родившийся в тюрьме для политзаключенных в 1954 году, Борис Моисеев скончался 27 сентября на 69 году жизни. Исполнитель хитов «Голубая луна», «Звездочка», «Петербург-Ленинград» и многих других оставил ярчайший и, скажем так, неформатный след в истории русского шоу-бизнеса. В связи с чем KP.RU вспоминает самые яркие выдержки интервью артиста*, который был недооценен и воспринимался по понятным причинам довольно однопланово.

ПРО ЗАПРЕТЫ КОНЦЕРТОВ

«Это глупость, необъяснимая ничем (Екатеринбург протестовал против концертов Бориса в нулевых — Авт.). Если бы знал об этом Патриарх Алексий Второй! Эти люди - не слуги Господа, а служки, прислужники. Дешевое зарабатывание баллов на моем имени. Мне даже противно комментировать это. Я, как и вы, - гражданин России. Я знаю законы своей страны и могу определить, что мне можно, а что нельзя. Это хамство! А что касается моей частной жизни, в свои 50 лет, я позволю себе решать все сам. Хватит стращать народ тем пугалом, которым я якобы являюсь! Что вы знаете обо мне?»

ПРО АГРЕССИВНУЮ ЛГБТ-ПРОПАГАНДУ

«Я не поддерживаю геев, которые слишком вольно несут свое полосатое знамя. Это неправильно! Я категорически против их походов в храмы, синагоги, против того, чтобы требовать от Господа Бога подтверждения однополого брака, против гей-фестивалей и парадов. Рисуйте картины так, как вам хочется, но не засирайте людям мозги! Каждый имеет право на частную жизнь. Такое же, как и на выбор веры и профессии».

ПРО ПОРОЧНОСТЬ ГЛАМУРА

«Они надевают фуфловую бижутерию хрен знает какого века и говорят: «Вот, *****, я ее надел, я – гламур». Неправда! Надо уметь правильно привнести детали, память, красивые вещи в сегодняшнюю концепцию жизни, в новые стили. Вот это и есть гламур. Кто может сохранять в себе только светлые, радостные краски, тот гламурный! А все остальное – чернота. Я сам — маленькая мышка, которая, отработав программу, бежит к себе в норку, грызет кусочек сухарика и ложится спать. Важно сделать дело, а не придумывать себе титулы, вот что!»

ПРО ЛЮБОВЬ ФАНАТОВ

«Вспоминаю трогательный случай. Новый год, мороз за двадцать градусов. Подхожу к подъезду — стоит девочка. Я говорю: «Девочка, ты с ума сошла, иди домой. Ты кто, москвичка?» — «Нет, — говорит, — я из Ростова приехала. Некуда мне идти, ты у меня один». И плачет. И я вижу, как слезы эти падают и замерзают, в стекляшки превращаются. А потом — безумство! — она предлагает мне подарок, маленькую рыбку золотую с бриллиантиком. Я ей говорю: «Может быть, не стоит меня так любить сильно? Все равно я миф. Актер — это миф. Ты не придумывай, что я там что-то могу серьезно». Плачет… И я к таким людям отношусь с трепетом, я преклоняюсь перед ними…»

ПРО ВНУТРЕННИЙ ВОЗРАСТ

«Я постоянно поддерживаю вокруг себя такую температуру, непридуманно-юношескую. Думаю, многие заметили, что мое окружение – молодые люди: начиная с личного доктора и заканчивая стилистом, директором… Возрастной предел моей тусовки – не старше двадцати пяти лет. Это не значит, что я поклонник юного возраста. Просто я хочу сохранить себя в тех годах, на какие себя ощущаю. Я посещаю дискотеки, деловые контакты имею тоже только с молодыми. Если человек не может взлететь со мной на воздушном шаре и пронестись через облака, значит, мне с ним не по пути».

ПРО РОССИЮ И США

«Знаете, русская публика отличается абсолютно точным пониманием того, что актер или актриса хочет сказать зрителю. Мне здесь интереснее, чем, к примеру, в Америке, где я долго работал. Это вообще не моя страна. Во всем: менталитете, режиме, общении. Я не люблю фальши: правда - значит, правда. У меня не шла профессия, чувствовал себя ненужным, хоть и имел хорошую работу. Но было неинтересно, потому что американцы не слышали, о чем танцую и пою. Поэтому я и вернулся в Россию, и считаю это одним из самых важных событий в своей жизни».

ПРО СМЕРТЬ

«Моя первая партнерша из трио "Экспрессия" в 86-м году эмигрировала во Францию и познакомила меня с сестрой своего мужа. Эта женщина обладает безумным даром предвидения. Все, что она мне предсказала, до сих пор сбывалось. Например, она предсказала, что при покупке своей первой квартиры я попаду в капкан аферистов и потеряю крупную сумму денег. Так и произошло. Потом она мне нагадала, что в 51 год моя жизнь кардинально изменится. Еще она сказала, что я проживу до 76 лет».

ПРО ВОЗРОЖДЕНИЕ

«Я не могу быть старым. Никак! А вообще, знаешь, большая моя трагедия в том, что я родился не в свое время. Мне нужно было лет тридцать – сорок подождать. Надеюсь, нагоню это время. Как и всех, меня неизбежно ждет смерть. Но… меня ждет и возрождение».

ПРО ЗДОРОВЬЕ

«Во-первых, я уже давно не артист, а пенсионер, который хочет покоя. Мне нет нужды постоянно демонстрировать себя. Садиться на шпагаты и выкладывать в Сеть. Живу обычной жизнью, недавно вот занимался зубами, — подлечил. В банк ходил по делам, требовалось личное присутствие (артист получал пенсию в 30 тысяч рублей, надбавку за звание заслуженного артиста и роялти за исполнение его хитов на радио и ТВ — Авт.). Чувствую себя нормально: ем, сплю, гуляю, читаю, смотрю телевизор, общаюсь с близкими и поклонниками. Не волнуйтесь!»

ПРО АМПЛУА

«Я не хочу, чтобы публика знала, что я добрый, не жадный, что я прекрасно готовлю, могу стирать, убирать. Я не хочу рассказывать, что я детям даю деньги, старым актерам даю деньги каждый год. Я главный шут для народа — не для знати, не для того, чтобы меня любил Ельцин или министр культуры. Сумасшедшая роль — меня любит только народ. Я — почетный гражданин Америки, обладатель «Золотой розы» в Англии — премии, присуждаемой Лондонской Королевской академией танца. Может быть, мне нужно спеть «Погоду в доме»? Я без злости это говорю. Без злости. Просто не мое это — петь такие песни. Но я оптимист. Моя мама без ног умирала — и то была оптимисткой. Мне чем труднее, тем больше кайфа, это мазохизм, наверное, и дикое тщеславие. Всегда, даже когда жил в нищете, я хотел ехать только в первом классе…»

ПРО СТАРОСТЬ

«Я часто думаю о старости. Наверное, это будет самый страшный эпизод в моей жизни. И я к нему готовлюсь. Морально, физически. Смерть моей матери полностью воспроизвела картину моего финала. Это одиночество, эти бесконечные болезни, это отсутствие всяческой помощи со стороны. Это, как говорят в народе, «некому воды подать». Я не стараюсь придумывать себе какую-то сказку про старость, потому что моя старость вне зависимости от моей популярности или сбережений, которые я накоплю, моя старость будет достойна моего детства: как я появился из уродства, убожества, ненависти, непризнания, непонимания, так я и уйду из этой жизни. И это ужасно».