Губернатор Александр Дрозденко: Мобилизованные жители Ленинградской области получат от региона выплату в 100 тысяч рублей

Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что мобилизованные граждане и добровольцы получат из областного бюджета единовременные выплаты. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

В Ленинградской области 27 сентября ввели дополнительные меры поддержки для мобилизованных жителей региона. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, ленинградцы, вступающие в Вооруженные силы РФ, получат из областного бюджета единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Кроме того, региональные единовременные выплаты в 300 тысяч рублей будут сохранены для добровольцев, приходящих в военкомат без повестки. Об этом Александр Дрозденко рассказал в своем видеообращении.

«В Ленинградской области, как и во всей стране, проходит частичная мобилизация. Сегодня нашим ребятам вручаются повестки, идет формирование воинских частей, - отметил губернатор. - В связи с тем, что на уровне Российской Федерации принято решение за всеми, кто проходит по частичной мобилизации, сохранять рабочие места, мы в Ленинградской области решили изменить систему поддержки и поощрения. Мы будем выплачивать разовую сумму в размере ста тысяч рублей всем тем, кто по повесткам прибудет в военкомат.

Но в Ленинградской области уже третий месяц идет и добровольное формирование воинских частей. Приходят мужчины и заявляют, что они готовы добровольно служить в рядах российской армии. Сформировано три добровольческих дивизиона – Невский, Ладожский и Ленинградский. В связи с тем, что сейчас проходит единая мобилизация, принято решение: всем, кто приходит в военкоматы добровольно, сохранить действующую выплату – 300 тысяч рублей».

В Ленинградской области провожают мобилизованных. Фото: кадр видео.

Ранее Александр Дрозденко заявил, что регион возьмёт шефство над подразделениями, сформированными из мобилизованных в Ленинградской области. Правительство региона предоставит добровольческим частям все необходимое, включая их материальное дополнительное обеспечение.

В области разрабатываются и другие меры помощи для мобилизованных жителей. Так, на период призыва на военную службу индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане получат кредитные каникулы. Эта мера поддержки распространяется на бизнесменов, получивших микрозаймы Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области. Кредитные каникулы будут действовать полгода.

Жители, получившие повестки, получат выплату в 100 тысяч рублей. Добровольцы - в 300 тысяч. Фото: кадр видео.

Параллельно в Ленинградской области идет работа по тщательной сверке списков мобилизованных. Областная комиссия по частичной мобилизации совместно с Министерством обороны корректирует списки и при необходимости вносит изменения. Вице-губернатор региона по безопасности Михаил Ильин 27 сентября в Тосно встретился с родственниками получивших повестки и уточнил с ними все актуальные вопросы - от соблюдения условий мобилизации до хозяйственно-бытового обеспечения ленинградцев всем необходимым во время прохождения воинской службы.