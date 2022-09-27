Родной брат Бориса Моисеева обвинил директора певца в его смерти

Певец Борис Моисеев. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

О смерти Бориса Моисеева пока практически нет информации: дозвониться до директора певца Сергея Гороха, который в последние годы был ему самым близким человеком, невозможно. Коллеги по шоу-бизнесу, которые дружили со звездой - Гия Эрадзе, Иосиф Пригожин - лишь разводят руками: в последние годы тяжелобольной Борис Михайлович практически ни с кем не общался. Два пережитых инсульта сделали из певца затворника: он с трудом говорил, ходил и, конечно, старался не афишировать свою немощь.

Между тем, сайту KP.RU удалось дозвониться родному брату Бориса Моисеева Марксу Толкачу, живущему в Канаде. Оказалось, о смерти знаменитого родственника Толкач узнал от журналистов: из команды Моисеева никто даже не удосужился позвонить старшему брату. И теперь он уверен, что именно Сергей Горох не уберег артиста.

- Думаю, проблема в том, что Горох разрешал Боре и алкоголь, и сигареты, - поделился Маркс Михайлович. - Этот образ жизни просто уничтожил его. Возможно, были еще какие-то лекарства, но этого я не могу утверждать. Однако, считаю, что вина за случившееся лежит на директоре.

- Весной этого года вы били тревогу: мол, брат не выходит на связь, якобы Сергей Горох изолировал его от вас. После скандала Борис вам все-таки позвонил? - уточнил сайт KP.RU.

- Ни разу! Не только я, но и мои родственники так и не смогли связаться с Борисом.

- А не было мысли приехать в Москву?

- Мы с Людой, моей супругой, неоднократно были в Москве, приезжали на передачи. Но последние полтора года у нас не было никакой информации о брате, мы даже не знали, где он находится: то ли в Москве, то ли в Литве. Знай мы точно, что он в столице, приехали бы и помогли Боре.

- Вы даже подозревали, что он в доме престарелых?

- Нет, я скорее думал, что он изолирован в каком-то подвале. О доме престарелых я даже не думал...

Между тем, конфликт с Сергеем Горохом у брата Моисеева длится уже не первый день. В марте-2022 Маркс Толкач дал интервью российскому телеканалу, где заявил, что тот прячет от него Бориса Михайловича. Тогда же выяснилось, что все имущество артиста уже переписано на других людей. Так, апартаменты в Латвии Борис Михайлович подарил Кристине Орбакайте, а свою 120-метровую квартиру в Москве переписал на Гороха. Впрочем, по словам директора, это был не подарок, а договор пожизненной ренты: по нему Сергей Горох должен был до конца дней содержать певца и нести расходы на его лечение. Взамен после смерти артиста ему достанется квартира Моисеева.