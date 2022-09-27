Международные наблюдатели на референдумах как противовес западной истерии

Идет референдум о присоединении освобожденных территорий к России. Фото: REUTERS

Продолжающаяся истерика в западных СМИ относительно проводимых на освобожденных территориях референдумов сталкивается с многочисленными свидетельствами международных наблюдателей о легитимности процедур голосования.

Международные эксперты в интервью российским журналистам говорят о том, что им было важно приехать и увидеть все своими глазами, пообщаться с местными жителями и узнать правду из первых уст.

Вот что рассказывает итальянский юрист Марко Пата, который с коллегами наблюдал за процессом голосования в Запорожье: «Наблюдая за голосованием на дому, мы имели возможность убедиться в том, что русскоязычное население действительно подвергалось дискриминации со стороны украинских властей. Запрещалось пользоваться русским языком, накладывались ограничения на рабочем месте, в последние годы дело доходило даже до физического принуждения. Помню, как мы, сопровождая выездную комиссию, позвонили в одну из квартир, где должен был проживать молодой человек по имени Максим, дверь нам открыла его мать и в ответ на наш вопрос расплакалась: «Мой сын в Харькове. Я не знаю, жив он или нет». Такие эпизоды позволяют лучше понять условия, в которых жили граждане, когда у власти находилось украинское правительство» - рассказал Пата.

При этом у многих наблюдателей есть опыт участия в наблюдении за выборами и референдумами или работы в избирательной системе своей страны. Например, итальянский журналист Грациароза Виллани, также следившая за процессом голосования в Запорожской области, у себя на родине работала председателем участковой избирательной комиссии. «У меня богатый опыт участия в выборах и референдумах. Однако мне впервые довелось стать свидетелем голосования, которое проводится не в мирное время, а в условиях внутреннего конфликта. Подобные референдумы вполне можно рассматривать как способ разрешения конфликта мирными средствами, с опорой на принцип самоопределения народов, закрепленный в Уставе ООН. Многие народы желали бы выразить свою волю подобным образом на основании данного принципа. В качестве примера на ум приходит Западная Сахара, предмет территориального спора между Алжиром и Марокко», - говорит эксперт.

Наблюдатели категорически опровергают западную позицию о постановочности процесса проведения референдумов. Они много общаются с местными жителями и прежде всего от них узнают правду.

«Общаясь с избирателями, я убедилась в том, что они доверяют российской власти и искренне рады возможности участвовать в референдуме. С особым трепетом вспоминаю слова председателя участковой комиссии, которая обходила квартиры тех, кто голосует на дому: «Я уже свое отжила, и я делаю это ради будущих поколений». Все однозначно испытывают глубокое чувство гордости за право называть себя русскими» - говорит Виллани.

По ее словам, Италии следует пересмотреть свою позицию по вопросу отношения к этим референдумам. «Когда находишься непосредственно на месте, понимаешь, что это не постановка и не бутафория. Все очень серьезно, и относиться к этому следует тоже серьезно», - считает итальянская журналист.

Многие международные эксперты, приходя на участок или же в иные места для голосования, сразу обращают внимание на прозрачные урны, в которые опускаются бюллетени. По их словам, это однозначный показатель транспарентности всей процедуры. На это обратил внимание, в частности, еще один итальянский наблюдатель, дипломат Вито Гриттани, который также поделился своими впечатлениями. Он посетил один из участков для голосования, расположенный в Москве. В силу передвижения на коляске, господин Гриттани обращает внимание на наличие на участках возможностей для голосования людей с ограниченными возможностями. Он вспомнил пример из своей политической жизни: «Когда-то давно я баллотировался в Сенат Итальянской Республики. Избирательный участок не располагал необходимыми условиями для людей с ограниченными возможностями. Поэтому мне пришлось взять бюллетень, заполнить его прямо там на столе и попросить сотрудника участка опустить бюллетень в урну, потому что сам я физически не мог этого сделать. Конечно же, это вызвало жуткий скандал», - рассказал Гриттани.

Многочисленный корпус международных наблюдателей продолжает свою работу сегодня, в завершающий день проведения референдумов. Десятки международных экспертов следят за процессом на освобожденных территориях, а также в Москве и регионах России. Будут они присутствовать и на подсчете голосов по завершении голосования. По окончании их миссии запланированы пресс-конференции на освобожденных территориях, а также в Москве.