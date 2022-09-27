Референдум завершен, начинается подсчет голосов.
Фото: REUTERS
Явка на референдумах-2022 о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях превысила даже самые смелые прогнозы.
Накануне старта голосования предварительные опросы давали такой результат референдумов:
Данные ИНСОМАР накануне старта голосования:
ДНР: явка – 80%, за – 91%;
ЛНР: явка – 83%, за – 90%;
Запорожская область: явка – 72%, за – 80%;
Херсонская область: явка – 65%, за – 80%.
Уже после закрытия участков стало ясно: на некоторых из них пришли 99 процентов избирателей, а в целом, например, по ЛНР проголосовали почти 95 процентов населения.
И такое расхождение в цифрах - это не ошибка. Украинский режим непрестанно пытался запугать людей - и в сообщениях на телефон, и в заявлениях политиков. А когда лишь за то, что ты хочешь проголосовать о будущем своей земли, тебе угрожают смертью, не многие отважатся даже по телефону прямо заявить свою позицию.
Хотя, как говорят аналитики, этими угрозами киевский режим сделал себе только хуже - просто разозлил жителей этих регионов. Многие (особенно это касается Запорожской и Херсонской областей) признавались, что в первое время даже сомневались, как ответить на вопрос референдума, но, увидев агрессию Киева, приняли решение быть с Россией.
Благодаря такой высокой явке референдумы были признаны состоявшимися на второй-третий день из пяти. Активность жителей отметили и международные наблюдатели.
Пока избиркомы считают бюллетени, выводы можно делать по экзит-поллам и настроениям жителей.
Первые говорят, что все четыре региона высказались однозначно «за»:
Судя по тысячам видео в интернете, которые появляются с участков, экзит-полы правы:
- Мы долго этого ждали, мы долго к этому шли, аж целых 8 лет, - говорит мать шестерых парней из Стаханова.
- Мне уже 92 года, я при СССР жил дольше, чем при «самостийной» Украине. И вижу, что «самостийную» Украину за 32 года разворовали всю. Только с Россией навсегда! - заявил 92-летний житель Новой Каховки.
Эти референдумы прошли под чутким надзором международных наблюдателей. Они в своих высказываниях не скрывали, кто на самом деле нарушал законы и как шло голосование:
Томас Рёпер, Германия: «Нарушения, которые я видел касаются только угроз со стороны Украины, были попытки нападения на нас, мы видели обстрел. На самом голосовании я не видел нарушений: урны были запечатаны, кабины — на месте».
Жозе Матемулане, Мозамбик: «Никаких нарушений я не зафиксировал, все условия были соблюдены и созданы. Итоги референдума легитимны, сомневаться никто не имеет права».
Горан Шимпрага, Сербия: «Я только могу присоединиться к словам своих коллег, несмотря на сложную ситуацию во время специальной военной операции, условиях были созданы. Мы были удивлены, что народ шел с песнями и плясками»
Главы всех четырех регионов уже отправились в Москву, чтобы уже тут обратиться к Владимиру Путину с просьбой о принятии в состав России. И если никаких сбоев не будет, то Россия получит четыре новых региона.
А они в ответ - возможность говорить на родном языке и не считаться при этом людьми второго сорта, гарантии безопасности будущего, и уже сейчас - восстановление мирной жизни