Анекдоты: С моей кредитной историей я в банке могу взять только огурец

- Как вы стали космонавтом?

- Да куда-то не туда ткнул на «Госуслугах»...

* * *

Мужа надо выбирать так, чтобы потом не стыдно было детям показывать!

* * *

В многодетной семье, где нет холодильника, самый младший висит за окном и держит пакет с продуктами.

* * *

Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски!

* * *

Друзья, если вам приходили от меня сообщения с просьбой перевести денег или о чем-то подобным, то меня не взломали, это действительно я...

* * *

- Сказала же мужу: «Давай разведемся цивилизованно, как все люди, тихо, мирно». Так нет же, приехал в загс пьяный, с гармонистом и толпой друзей!

* * *

Неожиданно понял, что, когда мне звонят и я вижу, что это спамеры или мошенники, а не с работы, сразу расслабляюсь. От мошенников хотя бы понятно что ожидать.

* * *

Вопрос на Фейсбуке:

- А что вы делаете с белыми шариками после того, как выпили моцареллу?..

* * *

Неверная жена два часа убеждала мужа в том, что под кроватью завелся бабайка.

* * *

Мой пес - настоящий ценитель

прекрасного. Каждый раз, когда я его спрашиваю, как я выгляжу, он говорит: «Вау!»

* * *

Вот дожили: на платную медицину не хватает денег, на бесплатную - здоровья.

* * *

- Пап, ты узнал результаты теста ДНК?

- Зови меня дядей Витей.

* * *

Судя по тому, что Достоевского изучают дети в школе, а взрослые его почти не читают, его можно назвать великим русским детским писателем.