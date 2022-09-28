Анекдоты: С моей кредитной историей я в банке могу взять только огурец

- Как вы стали космонавтом?
- Да куда-то не туда ткнул на «Госуслугах»...
* * *
Мужа надо выбирать так, чтобы потом не стыдно было детям показывать!
* * *
В многодетной семье, где нет холодильника, самый младший висит за окном и держит пакет с продуктами.
* * *
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски!
* * *
Друзья, если вам приходили от меня сообщения с просьбой перевести денег или о чем-то подобным, то меня не взломали, это действительно я...
* * *
- Сказала же мужу: «Давай разведемся цивилизованно, как все люди, тихо, мирно». Так нет же, приехал в загс пьяный, с гармонистом и толпой друзей!
* * *
Неожиданно понял, что, когда мне звонят и я вижу, что это спамеры или мошенники, а не с работы, сразу расслабляюсь. От мошенников хотя бы понятно что ожидать.
* * *
Вопрос на Фейсбуке:
- А что вы делаете с белыми шариками после того, как выпили моцареллу?..
* * *
Неверная жена два часа убеждала мужа в том, что под кроватью завелся бабайка.
* * *
Мой пес - настоящий ценитель
прекрасного. Каждый раз, когда я его спрашиваю, как я выгляжу, он говорит: «Вау!»
* * *
Вот дожили: на платную медицину не хватает денег, на бесплатную - здоровья.
* * *
- Пап, ты узнал результаты теста ДНК?
- Зови меня дядей Витей.
* * *
Судя по тому, что Достоевского изучают дети в школе, а взрослые его почти не читают, его можно назвать великим русским детским писателем.