Пугачева, Кудрявцева и Собчак прощаются с Борисом Моисеевым: «Добрый, смешной, яркий и не подлец!»

Борис Моисеев с Аллой Пугачевой и Сергеем Горохом — директором и другом, который ухаживал и помогал артисту. Моисеев составил договор ренты, по которому квартира перейдет его директору Гороху — они проработали 27 лет. Фото: социальные сети

Заслуженный артист России Борис Моисеев умер на 69-м году жизни. Певец, танцовщик, хореограф десять лет назад перенес инсульт, спустя шесть лет еще и микроинсульт. До конца восстановится так и не смог. Причиной смерти артиста стал недавно перенесенный третий инсульт. Моисеев умер дома, в своей московской квартире. Коллеги и друзья сегодня вспоминают товарища, публикуют в социальных сетях свои совместные выступления и фото.

Певица Юлия Савичева: «Мы с Борисом были знакомы очень давно. Мы общались, и я всегда была рада видеть его, когда мы нечаянно пересекались на съемках или концертах. Я с удовольствием приходила на его шоу и знаете, можно по-разному относиться к его творчеству, но он был настоящий артист - выпуклый, яркий, запоминающийся. Он не врал, никого из себя не строил и делал так - как не делал никто, так, как хотел. Он был очень остроумен, скромен и всегда помогал, когда к нему обращались за помощью. Поверьте, в шоу-бизнесе все эти качества большая редкость. Покойся с миром, Борис. Мои искренние соболезнования родным, близким и поклонникам его творчества…»

Юлия Савичева с Борисом Моисеевым. Фото: социальные сети

Телеведущая Лера Кудрявцева: «Привезла летом Боре ключи от его квартиры в Болгарии. Так и не отдала… А теперь его не стало. Добрый, смешной, яркий, не подлец, открытый и очень ранимый. Помню и люблю».

Журналист Ксения Собчак: «Умер Борис Моисеев. Из жизни ушел очень смелый человек. Еще напишут и про его талант, и про его трудную судьбу. Но он был смелым. Именно благодаря своей смелости, он и войдет в историю. А еще во многих интервью он говорил, что живет с верой в чудо. И эта вера его ведет всю жизнь. Это хорошее напутствие нам в этом году…»

Певица Алла Пугачева: «Любимый мой Бориска. Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай».

Лолита: «Боря, прости. Лети. Смейся. Не плачь. Люблю».