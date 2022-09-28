Звезда фильма «Эммануэль» Сильвия Кристель: "Мое тело важнее моих слов"

Сильвия Критель в фильме "Эммануэль" Фото: кадр из фильма.

АКВАРЕЛЬ В СТИЛЕ НЮ

Наверное, если бы в эпоху сексуальной революции не сняли «Эммануэль», была бы другая история, с другой женщиной и под другую музыку. Но как-то так сошлось, что однажды скучающая жена французского дипломата в Таиланде Эммануэль Арсан решила написать эротический роман про некую даму в поисках острых ощущений. Дама замужняя, приехала в Бангкок к супругу, и тут - солнечно-сексуальный удар. Придумывала реальная Эммануэль приключения своей героини или сама пережила что-то подобное, неизвестно, но в 70-е годы в киноверсию вложился один французский парень, получивший наследство. Голландская модель Сильвия Кристель была одной из многих на пробах, но лишь она не испугалась раздеться догола. С детства она была настолько нарциссической натурой, что ее бабушка даже заклеивала газетами зеркало - лишь бы внучка не смотрелась так часто в зеркало и не раздевалась бы перед ним.

Но зеркала - не самый редкий предмет в мире, можно и вне дома найти. А уж фотокамеры и кинокамеры лишь помогают запечатлеть ту красоту, которой ты так гордишься. А еще есть окна и мужские глаза, в которых ты жадно ловишь свое отражение - Кристель в данном вопросе была откровенной жадиной.

Сильвия родилась в Утрехте, ее отец и мать содержали отель. Семья была странной: чтобы Сильвия не плакала, ей добавляли коньяк в детское питание. А считать девочка до школы училась по папиным кружкам пива за день. Рекорд - 40.

Откуда мы это знаем? Из книги, которую написала сама Кристель: «Обнаженная». Автобиография, где некоторые имена были изменены, а что уж там было сочинено сверх истины? То ее почти изнасиловал бармен в отеле, то собственный отец... В тот момент (в 2006 году) Сильвия уже тяжело болела, была практически разорена и жила за счет редких выступлений на ТВ и продажи собственных акварелей и гуашей. В ней вдруг открылся талант художницы, и рисовала она почти всегда девушек в стиле ню.

Зрители редко видели Сильвию полностью одетой, но поздней осенью 74-го в Англии было прохладно, и артистка, позируя на фоне постера «Эммануэль», предстала в непривычном для себя виде. Фото: EAST NEWS

КАТОЛИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

А в ее юной жизни с 11 лет был католический пансион с очень строгими ограничениями. Вокруг были исключительно монахини. Далее - множество профессий (официантки-секретарши-манекенщица). Победа на конкурсе «Мисс ТВ Европа». Роман с одним из мужей Брижит Бардо. И совсем другая песня после. Мотив этой песни, про Эммануэль, еще много-много лет был известен всем - музыка из фильма стала невероятно популярной.

Но главное в том, что «Эммануэль» стала первой эротической лентой, которую приняли женщины. До этого момента они в принципе не посещали такого кино. Мужчины как-то сами разбирались с дамской обнаженкой. Но и такого кино еще не было. Чтобы не просто «трах-перетрах» или голые картинки - там неожиданно было ощущение наслаждения собственным телом. Рассказывают, что, несмотря на абсолютно свободное раздевание Сильвии на съемочной площадке, была сцена, на которую актриса долго не соглашалась. Ей надо было запустить руку в брюки партнера. Она застеснялась тут больше, чем при обнажении на первых же пробах. Сказала: «Ой, а что подумает мама?». Ей ответили: «Не волнуйся, мама и не увидит. Кто это выпустит на экран?»

Мама действительно увидела все очень не скоро: лет через 15. Отозвалась нежно: мол, элегантно-то как! А вот папа к тому моменту в распутной дочери разочаровался, общаться перестал и всем говорил, что она позорит честного человека из Утрехта. Сколько перед этим заявлением было выпито кружек пива, история умалчивает.

«ВЗРЫВ ЖИВОТНЫХ ИНСТИНКТОВ»

Отцом Артура, единственного ребенка актрисы, был бельгийский писатель Хьюго Клаус, однако в 77-м на Сейшелах она отдыхала не с ним, а с британским актером Йэном МакШейном. Фото: Getty images

А еще в 1975-м она, уже успешная в роли Эммануэль, была замужем за детским писателем Хьюго Клаусом, бельгийцем, родила ему сына Артура. Возиться с ним не могла, подоспели продолжения «Эммануэли»: сдала мальчика на обучение, занялась бурной личной жизнью. Жалела после, что сына упустила.

Она наслаждалась собой, странной славой, собственным особенным персиковым цветом кожи, тем, как укладывались в штабеля все мужчины вокруг. Уникальная женщина, которая манит мужчин, но не бесит дам. 400 миллионов зрителей по всему миру только к 90-му году прошлого века… А ей скоро станет плохо. Из-за курения, наркотиков, алкоголя. В своих мемуарах она так и писала, что в кино видно, - не от возбуждения глаза блестят, а от кокаина.

Старея, Кристель теряла поклонников. Ее любовные истории заканчивались после съемок, а она привыкла к тому, что даже случайный взгляд мужчины на улице полон желания и вожделения. А в 1996 году она приехала в Москву, в темных очках. Многих разочаровала: ой, женщина за сорок, а не дива из юношеских фантазий. На пресс-конференции ее спросили:

- Как вы относитесь к современным фильмам, которые по своей откровенности оставили далеко позади все серии «Эммануэль»?

- Все эти фильмы не вызывают трепета и желания вглядываться в красивые линии женского тела. Они вызывают лишь взрыв животных инстинктов.

Тогда Сильвия еще была в норме. А в 2003 году она сходила к врачу, который диагностировал рак горла. 35 облучений, потом метастазы в легком. Она умерла спустя всего пару недель после своего 60-летия...

Несмотря на то, что Кристель всегда считалась звездой низкопробного жанра, были в ее карьере и солидные проекты - например, она сыграла стюардессу Изабель в международном блокбастере «Аэропорт-79: «Конкорд», где ее партнером стал сам Ален Делон.

ДОСЛОВНО

«Что значит быть красивой? Моему телу дарят все больше и больше комплиментов. Ко мне пристают на улице, мне свистят вслед, меня внимательно разглядывают. Я чувствую желание других, но еще не свое. Концентрировать желание - это власть над другими. Я обнаружила свое влияние».

«Я победила мой стыд, я его сковала. Шампанское стало моим союзником. Несколько бокалов, и мой страх растворялся. Во мне не было эксгибиционизма, а только желание понравиться и вкус ожидаемого успеха».

«Роль, о которой я мечтала, как о трамплине, меня сковала навечно. Мое тело стало важнее, чем мои слова. Я стала актрисой немого кино, урезанного, лишенного всего, что образует индивидуальность».