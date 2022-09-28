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Общество28 сентября 2022 5:00

Эксперты Роскачества объяснили, стоит ли сейчас проводить сделки с недвижимостью

Недвижимость была и остается одним из самых надежных активов сохранения сбережений, и ликвидные варианты не снижаются в цене в период кризисов. Но перед покупкой квартиры нужно следовать нескольким простым советам
Анна КУКАРЦЕВА
Эксперты по недвижимости говорят, что снижения цен на новостройки ждать не стоит.

Эксперты по недвижимости говорят, что снижения цен на новостройки ждать не стоит.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Советы дают эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества.

ЖДАТЬ ЛИ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА НОВОСТРОЙКИ

16 сентября совет директоров Банка России шестой раз подряд уменьшил учетную ставку – до 7,5%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что «цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению». Это означает, что дальнейшее снижение ставок маловероятно. Пока ЦБ с марта по июнь постепенно снижал ключевую ставку, банки снижали и ставки по ипотеке.

Но с июня снижение ипотечных ставок замедлилось: если с конца мая по сентябрь ключевая ставка снизилась с 11 до 7,5%, то средние ставки банков снизились за тот же период с 10,31 до 10,19% годовых. Некоторые банки даже незначительно подняли ставки в сентябре.

Так что эксперты по недвижимости говорят, что снижения цен на новостройки ждать не стоит. Во-первых, стройматериалы и рабочая сила будут только дорожать. Во-вторых, застройщики уже сейчас в некоторых городах-миллионниках выходят только на самоокупаемость объектов и не будут строить жилье себе в убыток.

БРАТЬ ЛИ ИПОТЕКУ?

- Тщательно просчитайте все свои доходы и расходы, - рекомендует Ольга Шанаева, заместитель руководителя Роскачества. - Не покупайте квартиру на последние сбережения. Да, недвижимость – это хорошая инвестиция, но если вы собираетесь приобрести ее на свои последние накопления, которые в трудную минуту могут стать жизненно необходимой подушкой безопасности, то покупку лучше отложить. Также лучше не использовать заемные средства, проще говоря — ипотеку или кредиты. Если есть риск просрочки по платежам, от покупки недвижимости лучше отказаться.

ЕСЛИ ДЕНЬГИ ЕСТЬ, ПОКУПАТЬ ЛИ КВАРТИРУ СЕЙЧАС?

Если вы у вас есть достаточно накоплений, чтобы купить квартиру, то учитывайте такие моменты:

1. Выбирайте только квартиры с высокой ликвидностью.

Вкладываться в покупку любой квартиры, просто чтобы не потерять деньги, очень рискованно. Покупка неликвидного жилья чревата тем, что вы не только в случае необходимости не сможете продать квартиру быстро, но и вообще не найдете на нее покупателя даже при больших скидках.

2. Что такое высокая ликвидность жилья:

* «Вторичка» со сроком сдачи не более пяти лет назад, в хорошем районе с малой конкуренцией.

* Готовые и сдающиеся новостройки в хороших районах (не массовая застройка с высокой конкуренцией).

* Из достраивающихся объектов выбирайте только от застройщиков из топ-10. Внимательнее, чем когда-либо изучайте застройщика: какие объекты он сдал за последние годы, все ли объекты были сданы, есть ли какие-то тревожные сообщения от тех собственников, которые купили объекты в других строящихся объектах.

А СТОИТ ЛИ ПРОДАВАТЬ?

По сравнению с прошлым годом оборот рынка «вторички» упал на 25–30%. Спрос только начал восстанавливаться в августе и сентябре. Поэтому сейчас даже со скидкой в 5-10% будет сложно найти покупателя на квартиру, особенно если это неликвидное жилье.

Эксперты по недвижимости отмечают, что на рынке образовался дисбаланс между растущим объемом предложений и низким спросом на недвижимость. Поэтому чтобы быстро продать квартиру, нужно быть готовым, что придется сделать скидку до 25-30% от начального предложения. Если квартира новая и в хорошем районе, возможно удастся найти покупателя и при меньшей скидке, от 15 до 20%.

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