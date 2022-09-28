Эксперты Роскачества объяснили, стоит ли сейчас проводить сделки с недвижимостью

Эксперты по недвижимости говорят, что снижения цен на новостройки ждать не стоит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Советы дают эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества.

ЖДАТЬ ЛИ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА НОВОСТРОЙКИ

16 сентября совет директоров Банка России шестой раз подряд уменьшил учетную ставку – до 7,5%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что «цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению». Это означает, что дальнейшее снижение ставок маловероятно. Пока ЦБ с марта по июнь постепенно снижал ключевую ставку, банки снижали и ставки по ипотеке.

Но с июня снижение ипотечных ставок замедлилось: если с конца мая по сентябрь ключевая ставка снизилась с 11 до 7,5%, то средние ставки банков снизились за тот же период с 10,31 до 10,19% годовых. Некоторые банки даже незначительно подняли ставки в сентябре.

Так что эксперты по недвижимости говорят, что снижения цен на новостройки ждать не стоит. Во-первых, стройматериалы и рабочая сила будут только дорожать. Во-вторых, застройщики уже сейчас в некоторых городах-миллионниках выходят только на самоокупаемость объектов и не будут строить жилье себе в убыток.

БРАТЬ ЛИ ИПОТЕКУ?

- Тщательно просчитайте все свои доходы и расходы, - рекомендует Ольга Шанаева, заместитель руководителя Роскачества. - Не покупайте квартиру на последние сбережения. Да, недвижимость – это хорошая инвестиция, но если вы собираетесь приобрести ее на свои последние накопления, которые в трудную минуту могут стать жизненно необходимой подушкой безопасности, то покупку лучше отложить. Также лучше не использовать заемные средства, проще говоря — ипотеку или кредиты. Если есть риск просрочки по платежам, от покупки недвижимости лучше отказаться.

ЕСЛИ ДЕНЬГИ ЕСТЬ, ПОКУПАТЬ ЛИ КВАРТИРУ СЕЙЧАС?

Если вы у вас есть достаточно накоплений, чтобы купить квартиру, то учитывайте такие моменты:

1. Выбирайте только квартиры с высокой ликвидностью.

Вкладываться в покупку любой квартиры, просто чтобы не потерять деньги, очень рискованно. Покупка неликвидного жилья чревата тем, что вы не только в случае необходимости не сможете продать квартиру быстро, но и вообще не найдете на нее покупателя даже при больших скидках.

2. Что такое высокая ликвидность жилья:

* «Вторичка» со сроком сдачи не более пяти лет назад, в хорошем районе с малой конкуренцией.

* Готовые и сдающиеся новостройки в хороших районах (не массовая застройка с высокой конкуренцией).

* Из достраивающихся объектов выбирайте только от застройщиков из топ-10. Внимательнее, чем когда-либо изучайте застройщика: какие объекты он сдал за последние годы, все ли объекты были сданы, есть ли какие-то тревожные сообщения от тех собственников, которые купили объекты в других строящихся объектах.

А СТОИТ ЛИ ПРОДАВАТЬ?

По сравнению с прошлым годом оборот рынка «вторички» упал на 25–30%. Спрос только начал восстанавливаться в августе и сентябре. Поэтому сейчас даже со скидкой в 5-10% будет сложно найти покупателя на квартиру, особенно если это неликвидное жилье.

Эксперты по недвижимости отмечают, что на рынке образовался дисбаланс между растущим объемом предложений и низким спросом на недвижимость. Поэтому чтобы быстро продать квартиру, нужно быть готовым, что придется сделать скидку до 25-30% от начального предложения. Если квартира новая и в хорошем районе, возможно удастся найти покупателя и при меньшей скидке, от 15 до 20%.