Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, отступает ли ковид и когда лучше сделать прививку от гриппа

Академик РАН Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 27 сентября, у нас в гостях побывал доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Легендарный врач и общественный деятель приехал к нам не с пустыми руками - с собой у маститого академика были две медицинские сумки с препаратами.

… - Это - гриппферон, - объяснил Геннадий Григорьевич, - известный профилактический препарат. Он очень полезен в «гриппозный» период. Поскольку вы маски не носите, прививаться не хотите, то хотя бы попользуйтесь гриппферном. Он повышает устойчивость организма к вирусам гриппа.

- Геннадий Григорьевич, какой штамм гриппа нам ждать в этом году?

- Грипп – такой вирус, который каждый год нам преподносит сюрпризы. Он делает такой генетический дрейф, что предыдущий наш иммунитет не срабатывает. И точно сказать, какие штаммы будут доминировать, сложно. Но все же ученые выявили определенные закономерности в периодизации штаммов и могут с большой вероятностью предсказать, какие штаммы можно ожидать.

В этом году медики предлагают четырехвалентную вакцину, против четырех типов вируса сразу.

Каждый год во время сезонного подъема до 200 вирусов и микробов циркулирует. Парагриппы, всякого рода аденовирусы и так далее. Но мы выделяем те штаммы гриппа, которые особенно актуальны. Из них делается вакцина, причем она делается каждый год новая.

И нам этой осенью нужно привить, как минимум, 60 миллионов человек, чтобы подготовиться к сезону.

- И как, выполняются планы?

- На сегодня, к сожалению, пока привилось только 18,5 миллионов. Это всего лишь 12,6 %. А ведь уже заканчивается сентябрь, подъем заболеваний, как правило, начинается в ноябре-декабре и прививаться на пике сезона не рекомендуется. Организм должен успеть выработать защиту.

В отличие от коронавируса, от гриппа мы обязательно прививаем детей. Если ребенку исполнилось шесть месяцев, уже можно прививаться.

Авсего детей у нас 17,5 миллионов.

- Конкретно до какого месяца, до какого числа надо привиться?

- Завтра. В течение недели. Чем раньше, тем лучше.

- Грипп уже гуляет по стране? В школах половина учеников на больничных.

- Сейчас рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями идет. Сказывается резкое похолодание после жаркого лета. Организм многих не успел адаптироваться к погоде. То, что в Москве начали отопительный сезон на месяц раньше - большое достижение московских властей. Но гриппа нет пока.

- Многие волнуются оттого, что надо совместить прививки от гриппа и коронавируса. Не слишком большая нагрузка на организм?

- Мы-то не первый день занимаемся прививками, не только гриппозными, есть и более серьезные прививки. По нашей практике и по нашим нормативам, мы можем принять в один день вакцину и от гриппа, и от короны. Мы же комбинированные прививки применяем не одно десятилетие. Допустим, АКДС (которая сама – комбинированная - против коклюша, дифтерии, столбняка) можем совместить с вакциной против гепатита В.

Причем, делают это детям первого года жизни. Так что прививки от двух вирусов сразу – отнюдь не непосильны для организма взрослого человека.

- А если принимать вакцины раздельным вариантом, какой промежуток между ними должен быть?

- Два месяца.

- Получается, лучше в один день. Что происходит с коронавирусом? Слабеет ли он со временем? Или все такой же заразный и опасный?

- Ковид – та инфекция, которая более стабильна, более постоянна, чем грипп.

- А народ стал меньше бояться коронавируса. Отступает супостат?

- Трубные рапорты о том, что закончилась коронавирусная инфекция, пока делать рано. За три года – с ноября 2019-го – в мире заболели 615 млн. человек. Умерли 6537993.

Это много.

Как долго будет держаться в нашей популяции коронавирус, зависит от нас. У нас есть вакцины, самая распространенная - «Спутник» из первых штаммов, которые только преодолели межвидовой барьер. На первых этапах вакцина давала 90 % защиты. Потом барьерный уровень от нее постепенно снижался. Тем не менее, она еще не перешла тот критический барьер, когда станет бесполезной.

- Как обстоят дела с назальной формой прививки от коронавируса?

- Назальной вакцины пока, к сожалению, как коммерческого препарата, нет.

- Геннадий Григорьевич, надо ли делать анализ на антитела перед прививкой?

- В этом пока нет необходимости.

Установлен такой алгоритм: сначала двукратная вакцинация, через полгода ревакционация однократная.

- А если пропустил эти полгода? Заново ставить двукратную вакцину?

- Когда мы определяем календарь прививок против каждой инфекции, мы исходим из тех научных данных, которые получаем во время клинических испытаний. На основе этих исследований и определяется алгоритм вакцинации. Я советую не заморачиваться. Вот прошло полгода после первой полноценной вакцинации, пойди и привейся. И все!