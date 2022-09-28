Вопрос дня: Кто сейчас нужнее тылу?

Сотрудники предприятий оборонки, скорее всего, будут иметь бронь от мобилизации. А кто еще? Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Константин Сивков, зампрезидента Академии ракетных и артиллерийских наук:

- Само собой, специалисты предприятий оборонной промышленности и все, кто встроен в эту систему обеспечения. Научно-технические сферы. А вот сфера обслуживания - в меньшей степени.

Владимир Джаралла, крымский политолог:

- Есть очевидные ответы - это уникальные специалисты на производстве или критически важные врачи. Но более эффективным было бы найти индивидуальный подход к мобилизации. Например, так можно подходить даже к сфере образования, где внезапно выросло количество мужчин, вдруг захотевших учиться.

Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики:

- В каждой отрасли есть абсолютно нужные люди. Критерии, кого сохранить, должно каждое ведомство определить для себя. Минцифры подает такой пример - определяет критерии для специалистов, которые имеют право на бронь.

Владислав Шурыгин, военный эксперт:

- Рабочие специальности ВПК, самолетостроение, нефтегазовый сектор, металлургия, без чего невозможно собрать части танка. IT-сфера и системы связи. А вот журналисты должны вообще последними в список входить.

Илья Смирнов, конструктор беспилотных летательных аппаратов:

- Экономике страны нужнее всего люди, которые работают в реальном секторе экономики. Которые зарабатывают деньги, а не получают их из бюджета. Работа этих людей, коммерческих компаний позволяет содержать на налоги государство, армию и прочие службы.

Вячеслав Данилов, политолог:

- Скажу непопулярную вещь - потребитель. После шока 11 сентября в США нашли ответ на террористические атаки - лозунг «потребляйте!» И не только в смысле «успокойтесь», а в смысле разгона внутренней экономики и роста ВВП. В общем-то тылу нужны все. Вопрос в том, кто нужен фронту и что такое тыл. Тыл начинается не там, где бронь, а где начинается работа на фронт. Вопрос надо ставить о мобилизации в контексте уже обеспечения обороноспособности. И мобилизации на трудовой фронт, если угодно.

Евгений Норин, историк, популяризатор военно-исторической науки:

- Бронь однозначно должны получить высококлассные специалисты, которые объективно полезнее в тылу. Это точно научные работники - когда ты вкладываешься в ученого, ты вкладываешься в будущее, причем, возможно, на века вперед. Это точно медработники того профиля, который не связан с боевыми действиями. Я бы оставил в тылу и промышленных специалистов, в том числе тех, кто работает не на оборонку.

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