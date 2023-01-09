Киркоров назвал Зеленского зайкой и сказал все, что думает о санкциях Украины

Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров в соцсетях прокомментировал свое попадание в список запрещенных на Украине артистов. Как стало известно 7 января, Владимир Зеленский ввел санкции против 119 российских деятелей культуры. Филипп, хорошо знакомый с президентом Незалежной, обратился к нему лично. Музыкант иронично назвал Зеленского «зайкой», намекнув на свой хит «Зайка моя».

«Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу. Мне очень жаль и его, и близких мне людей с Украины, к сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя», - написал Киркоров на своей странице.

Свой пост артист сопроводил кадрами из видеоклипа на песню «Просто подари», где одну из ролей исполнил Зеленский. В опубликованном фрагменте Филипп дает будущему президенту Украины подзатыльник. Киркоров играет режиссера, который постоянно говорит актеру, чтобы тот не крутился и ровно сидел перед камерой. На фоне этой сцены звучат слова песни: «Вызову весь мир на войну. И когда с победой вернусь».

Свой пост артист сопроводил кадрами из видеоклипа на свою песню «Просто подари», где одну из ролей исполнил Зеленский. В опубликованном фрагменте Филипп дает будущему президенту Украины подзатыльник. Фото: кадр видео.

Новый санкционный список российских артистов и общественных деятелей был опубликован на сайте президента Украины в субботу. В него, кроме Филиппа Киркорова, попали артисты, музыканты, режиссеры, телеведущие - Никита Михалков, Полина Гагарина, Евгений Петросян, Анна Нетребко, Дмитрий Билан и многие другие. Фигурантам списка запрещен въезд в Незалежную в течение десяти лет. Санкции предусматривают блокировку активов на Украине, ограничение торговых операций, запрет на перемещение по территории государства, лишение наград страны, запрет на получение виз и многое другое.

Ранее Киркоров рассказал, что его пожилые дядя и тетя – 77-летняя певица Мари Киркорова и 85-летний бизнесмен Харри Киркоров – уехали из Америки. До недавнего времени родственники певца жили на две страны – США и Россию. Филипп владеет виллой в Майами, за которой присматривала его тетя Мари. Недавно Филипп рассказал, что из-за изменившейся политической ситуации перевез родственников в Россию.

- Теперь они все со мной, все под моим крылом, - сообщил Киркоров. - Планы пока не изменились: я в Москве, и покидать ее не собираюсь.

Сам артист теперь не знает, когда сможет полететь в США. Да и что будет с его виллой за океаном, тоже неизвестно, ведь ее грозятся отнять местные активисты. Поэтому пока певец решил отказаться от путешествий.

Особняк в Майами Киркоров купил в 2011 году за 4,2 миллиона долларов. С тех пор недвижимость выросла в цене. Правда, в последние годы в своем доме на океанском побережье Филипп практически не бывает. Зато исправно платит за него коммунальные платежи и налоги.