«Никогда не была гражданкой Украины»: Лолита призналась, что у нее два паспорта – России и Израиля

Лолита. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Лолита Милявская прокомментировала в соцсетях свое попадание в санкционный список Украины. В субботу, 7 января, на сайте президента Незалежной опубликовали имена 119 российских деятелей культуры, которым теперь запрещен въезд в страну. В их числе – и Лолита Милявская.

Попадание в этот список певицу только позабавило, о чем она с юмором рассказала своим подписчикам. Милявская подчеркнула, что составители списка допустили ошибку: она никогда не была гражданкой Украины. В Киеве до недавнего времени жили ее мама и дочь, однако у самой Лолиты никогда не было паспорта этой страны.

Милявская объяснила, что родилась на Украине во времена СССР. Однако украинское гражданство она так и не получила. Уже много лет Лолита живет с двумя паспортами – у нее есть гражданство России и Израиля. В своем посте певица подробно объяснила, как так получилось.

«Нашла себя, выяснилось, что я гражданка России - подтверждаю. Почему-то еще и гражданка Украины - не подтверждаю. Никогда ею не была, потому что была гражданкой СССР. Подтверждаю, что я — гражданка Израиля, потому что именно Украина выдворила в Израиль моего папу в 1974 году. В 78-м он умер, и мне дали второе гражданство по месту его захоронения», - рассказала певица.

Фигурантам санкционного списка запрещен въезд в Незалежную в течение десяти лет. Санкции предусматривают блокировку активов на Украине, ограничение торговых операций, запрет на перемещение по территории государства, лишение государственных наград. Последний пункт вызвал у Лолиты особую иронию, поскольку никаких званий на Украине она не получала.

«Пожалуйста, дайте мне эти награды! Я подержу немного и верну. Люди, не занимайтесь фигней! Ну чего добились?» - отметила певица.

Ранее в интервью «КП» Лолита рассказала, что у нее заканчивается срок действия израильского паспорта. Продлевать его – это целая проблема: нужно ехать в Израиль и проходить кучу бюрократических процедур. Поэтому артистка хотела оформить вид на жительство в Болгарии, где она уже много лет владеет квартирой в курортном комплексе неподалеку от Варны. Однако власти Болгарии отказали ей в ВНЖ.

- Власти Болгарии перестали давать собственникам недвижимости визы. Но в туристических визах пока не отказывают. У меня израильский паспорт заканчивается, его надо менять. А это целый геморрой. Поэтому на всякий случай я хотела получить визу собственника в Болгарии на три года, чтобы летать с семьей на дачу. Но визу мне не дали, - рассказала «КП» Милявская.