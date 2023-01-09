Нежности на пляже: Анфиса Чехова перестала скрывать любимого мужчину

Анфиса Чехова. Фото: соцсети.

Анфиса Чехова еще до новогодних праздников улетела в длительный отпуск. Телеведущая рассказала в соцсетях, что будет путешествовать почти месяц. Первым делом Анфиса прилетела на Багамские острова, где отметила свое 45-летие. Новый год теледива встречала уже в Майами. А потом неожиданно вышла на связь из Мексики. Чехова предупредила подписчиков, что решила устроить себе цифровой детокс, чтобы отдохнуть от телефона и социальных сетей. Поэтому долгое время не будет ничего публиковать.

Как выяснилось, Анфиса решила уединиться не только ради цифрового детокса, но и ради любимого мужчины. Телеведущая долгое время скрывала свой новый роман. На публике она неизменно появляется одна, на отпускных снимках – тоже. Но теперь Чехова решила больше не прятать любимого мужчину. Чехова намекнула подписчикам, что счастлива и влюблена.

Анфиса опубликовала на своей странице короткий видеоролик, в котором показала, как некий мужчина гладит ее рукой по щеке. Затем избранник звезды берет ее за руку и ведет по морскому побережью. Лицо и фигуру возлюбленного Чехова так и не показала – в кадре видна лишь его рука. Телеведущая дала понять, что не собирается демонстрировать своего мужчину, как и детали их отношений.

В ролике Анфиса показала, как мужчина гладит ее по лицу... Фото: кадр видео.

«Все, что нужно знать о моем отдыхе в Мексике. Счастье любит тишину? Нет. Счастье любит, когда его принимают так близко к сердцу, что нет времени и желания отвлекаться на демонстрацию его своим подписчикам», - написала Анфиса.

Подписчики давно подозревали, что у телеведущей есть состоятельный бойфренд, который оплачивает все ее заграничные вояжи. Еще до Нового года поклонники предположили, что на Багамах Чехова отдыхает с любимым мужчиной. На это намекал ее пост о том, что день рождения она встречает в любви.

Телеведущая без остановок ездит по миру. В 2022 году Анфиса в январе слетала на Сейшельские острова, где две недели жила в роскошном пятизвездочном отеле. Затем телеведущая почти полгода жила на индонезийском острове Бали. Осенью Анфиса месяц колесила по США. И вот теперь путешествует по США и Мексике.

Затем телеведущая и ее избранник идут по пляжу. Фото: кадр видео.

Напомним, ранее Чехова была замужем за актером Гурамом Баблишвили. Они развелись в 2017 году после восьми лет отношений. Артисты поставили штамп в паспорте в 2015 году, но в итоге их официальный брак просуществовал всего два года. Супруги сумели сохранить дружеские чувства ради сына Соломона.

Анфиса рассказывала журналистам, что они развелись из-за измен Гурама. К тому же они хотели совершенно разных вещей: Баблишвили мечтал жить в Грузии, а Анфиса – путешествовать по миру.