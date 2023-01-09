Бразильская полиция остановила погромы в столице страны

Массовые беспорядки начались во многих бразильских городах 8 января. Фото: REUTERS

Бразильские власти подтвердили, что им удалось навести порядок в столице страны, Бразилиа.

Массовые протесты недовольных итогами только что состоявшихся в Бразилии президентских выборов вспыхнули в Бразилиа и других городах вчера. Тысячи людей вышли на улицы, и протесты быстро переросли в погромы.

Сторонники Болсонару громят кабинет чиновника. Фото: REUTERS

В столице толпам удалось прорваться в здания парламента и федерального Верховного суда, а также в рабочую резиденцию главы государства - дворец Планалту, откуда полиция смогла их вытеснить и установить контроль над всеми правительственными комплексами.

Новоизбранного президента Лулы да Сильвы в тот момент в городе не было: он совершал рабочую поездку в штат Сан-Паулу, которую пришлось срочно прервать.

Протестующим удалось захватить ряд правительственных зданий в столице страны. Фото: REUTERS

Перед возвращением в Бразилиа Лула да Сильва заявил, что «подобное больше не повторится».

Массовые беспорядки начались во многих бразильских городах 8 января. Их спровоцировали сторонники бывшего президента Жаира Болсонару, вышедшие на улицы с требованием отставки действующего главы государства.

Полицейские разгоняли толпу резиновыми пулями и слезоточивым газом. Фото: REUTERS

Власти сообщили, что более 400 человек задержаны. Губернатор столичного округа Ибайнес Роша заявил, что они «поплатятся за совершенные преступления».