Бразильская полиция остановила погромы в столице страны

Массовые беспорядки начались во многих бразильских городах 8 января.
Фото: REUTERS
Бразильские власти подтвердили, что им удалось навести порядок в столице страны, Бразилиа.
Массовые протесты недовольных итогами только что состоявшихся в Бразилии президентских выборов вспыхнули в Бразилиа и других городах вчера. Тысячи людей вышли на улицы, и протесты быстро переросли в погромы.
Сторонники Болсонару громят кабинет чиновника.
Фото: REUTERS
В столице толпам удалось прорваться в здания парламента и федерального Верховного суда, а также в рабочую резиденцию главы государства - дворец Планалту, откуда полиция смогла их вытеснить и установить контроль над всеми правительственными комплексами.
Новоизбранного президента Лулы да Сильвы в тот момент в городе не было: он совершал рабочую поездку в штат Сан-Паулу, которую пришлось срочно прервать.
Протестующим удалось захватить ряд правительственных зданий в столице страны.
Фото: REUTERS
Перед возвращением в Бразилиа Лула да Сильва заявил, что «подобное больше не повторится».
Массовые беспорядки начались во многих бразильских городах 8 января. Их спровоцировали сторонники бывшего президента Жаира Болсонару, вышедшие на улицы с требованием отставки действующего главы государства.
Полицейские разгоняли толпу резиновыми пулями и слезоточивым газом.
Фото: REUTERS
Власти сообщили, что более 400 человек задержаны. Губернатор столичного округа Ибайнес Роша заявил, что они «поплатятся за совершенные преступления».
Арест погромщиков у здания Резиденции президента страны.
Фото: REUTERS