Впервые за три года: Китай открыл границы для иностранцев

Снятию жестких ограничений обрадовались прежде всего те, кто долгие месяцы не мог увидеть родственников. Фото: REUTERS

Китай открыл границы впервые с введения ограничений на международные поездки в марте 2020 года. Таким образом, вынужденная изоляция страны из-за пандемии коронавируса продлилась без малого три года.

Отныне туристам, прибывающим из-за рубежа, больше не придется проходить карантин, но предоставить отрицательные тесты на COVID-19 все же придется.

Морское и сухопутное сообщение между Гонконгом и материковым Китаем уже возобновлено, но для поездки также понадобится тест, сделанный не ранее, чем за двое суток до поездки. Кроме того, введены суточные лимиты на количество путешественников.

По оценкам экспертов, в ближайшие недели (22 января наступает Новый год по лунному календарю) не менее 400 тысяч человек отправятся из Гонконга в Китай, чтобы навестит своих близких в сезон новогодних путешествий, которые в «допандемийную эру» считались крупнейшей ежегодной миграцией в мире.

Отмена политики «нулевой терпимости» к коронавирусу и, по утверждению многих западных СМИ, отсутствие достоверной информации по уровню заболеваемости COVID-19 в Китае, привели к тому, что ряд государств уже ввели, а некоторые планируют ввести в отношении прибывающих китайцев обязательное тестирование.

Такой подход власти КНР назвали дискриминационным и пообещали принять ответные меры.