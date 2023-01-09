Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире9 января 2023 5:15

Впервые за три года: Китай открыл границы для иностранцев

Китай отменил карантин для въезжающих в страну
Юрий МАЙБОРОДА
Снятию жестких ограничений обрадовались прежде всего те, кто долгие месяцы не мог увидеть родственников.

Снятию жестких ограничений обрадовались прежде всего те, кто долгие месяцы не мог увидеть родственников.

Фото: REUTERS

Китай открыл границы впервые с введения ограничений на международные поездки в марте 2020 года. Таким образом, вынужденная изоляция страны из-за пандемии коронавируса продлилась без малого три года.

Отныне туристам, прибывающим из-за рубежа, больше не придется проходить карантин, но предоставить отрицательные тесты на COVID-19 все же придется.

Морское и сухопутное сообщение между Гонконгом и материковым Китаем уже возобновлено, но для поездки также понадобится тест, сделанный не ранее, чем за двое суток до поездки. Кроме того, введены суточные лимиты на количество путешественников.

По оценкам экспертов, в ближайшие недели (22 января наступает Новый год по лунному календарю) не менее 400 тысяч человек отправятся из Гонконга в Китай, чтобы навестит своих близких в сезон новогодних путешествий, которые в «допандемийную эру» считались крупнейшей ежегодной миграцией в мире.

Отмена политики «нулевой терпимости» к коронавирусу и, по утверждению многих западных СМИ, отсутствие достоверной информации по уровню заболеваемости COVID-19 в Китае, привели к тому, что ряд государств уже ввели, а некоторые планируют ввести в отношении прибывающих китайцев обязательное тестирование.

Такой подход власти КНР назвали дискриминационным и пообещали принять ответные меры.

КАРТИНА ДНЯ