Принц Гарри назвал мачеху злодейкой

Принц Гарри назвал супругу короля Карла III «опасной злодейкой». Фото: EAST NEWS

За сутки до официального старта продаж своих мемуаров британский принц Гарри дал интервью американскому телеканалу CBS.

Из-за утечек целых глав из его книги «Запасной» последние несколько дней в мире только и делают, что обсуждают откровения герцога Сассекского, который в своих мемуарах: пожаловался на рукоприкладство брата, черствость отца; сознался в убийствах мирных афганцев и даже рассказал о пройденной процедуре обрезания.

Теперь же он со всей яростью обрушился на мачеху. Гарри обвинил жену своего отца, короля Карла III в том, что именно она сливает в прессу подробности его отношений с семьей. Он считает, что Камилла делает это в расчете на то, «чтобы реабилитировать свой имидж».

Король Великобритании Карл III с супругой Камиллой. Фото: EAST NEWS

Герцог Сассекский назвал ее «опасной злодейкой».

Ставшая королевой-консортом Камилла встречалась с тогда еще наследником престола до его брака на принцессе Диане, матери Гарри. Но тогда родители Карла не сочли ее ровней своему отпрыску. Связь Камиллы и Карла возобновилась после того, как он женился на Диане. После гибели Леди Ди нынешний монарх и Камилла поженились.

Именно Камиллу многие англичане считали разлучницей, но со временем отношение к ней заметно изменилось: своим тактом и своей скромностью она завоевала сердца не только простых британцев, но и членов королевской семьи. Кроме, как теперь выяснилось, принца Гарри.