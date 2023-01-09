Бастрыкин поручил завести уголовное дело против актера Артура Смольянинова

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова, который позволил себе ряд публичных антироссийских заявлений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова, который позволил себе ряд публичных антироссийских заявлений. Об этом сообщает СК РФ в своем телеграм-канале.

Напомним, вчера Смольянинов в интервью заявил, что если бы он и пошел участвовать в спецоперации, то непременно на стороне ВСУ. А еще добавил, что «наплевать» на Россию, даже если в ней «останется только Еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел».

При этом он упомянул знакомого ему артиста Сослана Фидарова, который якобы погиб во время специальной военной операции, и заявил, что если бы встретился с ним на поле боя, то «убил бы его без всякого сомнения».

Но Сослан Фидаров оказался не только жив, но и с улыбкой прокомментировал выступление Смольянинова: «Артур, ты представляешь я живой. И все знакомые, что сказали, что я погиб, тебя обманули. Артур, я посмотрел твое интервью, у тебя многомиллионная аудитория. Они тебе верят, а ты их обманываешь. Артур, не делай этого. По поводу того, что ты на поле боя меня прострелишь, Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь, только потому, что на поле боя тебя никогда не будет. Артур, я тебе передают привет от Мамая, от Алексея, от Никиты, от Магомеда, от Ахмеда, от Алана, от и от всех тех ребят, которые больше не вернутся домой. Артур….»

Известно, что в прошлом году Смольянинова бросила жена с двумя детьми. А осенью этого года он бежал в Латвию, чтобы избежать мобилизации.

После заявлений Смольянинова выступил в сети зампред Совбеза Дмитрий Медведев: «Там на просторах интернетов/телеграмов возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. В том числе с некоторыми ничтожными ошметками дерьма, которые еще недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите. Я уже недавно высказывался по этой теме. Ну, тут пошел сурьезный разговор между начальниками, как действовать: «по закону» или «по справедливости». Придется дать уточнение. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие».

«Конечно по Закону. Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны Президентом - только по Конституции и по Закону», - ответил Медведеву председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Заявление первым на Смольянинова в итоге подал в СК России депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он заявил, что «после своих высказываний Смольянинов должен повторить путь блогера Александра Невзорова, который был признан иноагентом и предан суду за дискредитацию Вооруженных сил России».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По поводу артиста Смольянинова высказался и известный кинорежиссер Иван Охлобыстин, который часто бывает на Донбассе и отличился своей помощью местным жителям и нашим военнослужащим участвующим в специальной военной операции. Выяснилось, что бежавшие за границу артисты Роман Качанов, Алексей Панин «чихвостят» его за «консервативные взгляды и поддержку власти».

«Ладно Рома, крестник Артурчик Смольянинов под суд меня советует отдать. И так же сомневается в моем психическом здоровье. Он тоже сбежал. Сейчас восхищается европейской культурой и дико печалится о судьбах им оставленной Отчизны. А ведь такой классный мальчишка был. Трудяга, романтик! Я его крестил под именем Лонгин. Был такой святой воин. Римский центурион, пронзивший Христа копьём. Избавивший от мук Спасителя. Очень красивый образ. Не испытываю я к ним неприязни. Должен, но не испытываю. Видать я и правда сумасшедший».