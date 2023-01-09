«Обстановка в зоне спецоперации меняется к лучшему»: правду с передовой рассказал после поездки губернатор Кожемяко

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Фото: Александр ГЛУЗ

… - Олег Николаевич, а вас вот только что вспоминал в своей программе Владимир Соловьев, что он был в зоне специальной военной операции (СВО) и видел там губернатора Олега Кожемяко. Это еще одна ваша поездка была сейчас?

- Да, перед Новым годом заехали к ребятам, передали им оборудование, новогодние подарки…

- Расскажите, как там настроение? Потому что Соловьев очень хвалил приморцев за крепкий дух, за мужество. Это, в том числе, благодаря и губернатору, вашим делегациям, вы же своих все время поддерживаете в зоне СВО?..

- Вы знаете, у нас характер такой у приморцев - стойкий, твердый.

Мы живем на Дальнем Востоке и понимаем те задачи, которые сегодня стоят перед государством по борьбе с нацизмом, по его искоренению, чтобы это зло не пришло на нашу землю. Это первое.

А второе – есть полное убеждение и понимание того, что и здесь, в тылу, люди делают все возможное, чтобы помочь нашим ребятам.

Вот эта связь - она неразрывна, она у нас - постоянная.

И, конечно, когда приезжаешь туда, к ребятам, в зону СВО, передаешь подарки, имущество, оборудование, которое, в том числе, сделано и руками приморцев…

Для людей там, это - дополнительный стимул.

Это - как раз те весточки из дома, которые помогают в бою.

И наши приморцы ни разу - за все время спецоперации - не оставили свои позиции, не ушли, не бросили товарищей.

И ещё - если говорить о подразделениях, которые формировались или дислоцировались у нас, и теперь защищают Родину в зоне СВО - они, по численности, среди самых больших.

Части Тихоокеанского флота со всеми своими гвардейскими бригадами, воздушно-десантная бригада, 5-я армия, авиационные, вертолетные полки – это приморцы, которые сегодня там отстаивают нашу независимость и право быть и называться русскими, борясь за то, чтобы нога нациста никогда не ступила на нашу землю.

- Олег Николаевич, я об оборудовании, которое приморцы поставляют в зону СВО, давно знаю, но просто понимаю, что эта информация - не для всех. Но, может быть, все же пора раскрыть эту тайну? Что конкретно вы туда поставляете?

- То, что делают у нас своими руками - и студенты, и волонтеры.

А, если конкретно - это, в том числе, и запчасти для квадрокоптеров.

Кто-то шьет спецодежду, теплые вещи. Кто-то передает свои автомобили - да, тоже в зону СВО.

Наверное, нет того приморца, который был бы безразличен к тому, что сейчас происходит в Донбассе, на Херсонщине, в Запорожье…

Сегодня каждый, в меру своих возможностей, помогает нашим бойцам.

Незадолго до Нового года Олег Кожемяко побывал в зоне СВО в расположении приморских бойцов.

- А вот еще интересно - когда возвращаетесь с передовой, с родственниками тех, кто там воюет, встречаетесь?

- Ну, бывает. Нужно же оказать какую-то помощь, может, что-то передать, записку или что-то еще…

Я собираю жен военнослужащих, с кем-то созваниваюсь… Рассказываю, как их мужья. Это - обязательно.

- И я не могу не спросить – Соловьев вот про ваших ребят рассказывал, что многие из тех, кто выбыл из строя из-за ранения или у кого закончился контракт, или, допустим, кого-то отправляют на отдых - потом снова возвращаются в зону СВО. Вот примерно какой процент контрактников и добровольцев снова идут в зону спецоперации?

- У нас очень много раненых возвращается в свои части после восстановления.

Бывают, конечно же, и рокировки, которые позволяют нашим воинам-землякам выйти с передовой, привести себя в порядок, что называется - перезарядиться, отдохнуть и снова - на передовую.

- С генералом Суровикиным не доводилось вам повстречаться?

- Нет, он в штабе СВО. А мы работаем непосредственно с частями, которые там расположены… А потом, генерал -,человек занятой, и в силу того, что - постоянно тоже в разъездах, очень сложно подобрать время встречи. Да и зачем же отвлекать?

- И завершающий вопрос, наверное. Вы, буквально, чуть ли не с первых дней спецоперации, бываете в зоне ее проведения.

- С апреля.

- Да. Вы чувствуете, что какой-то перелом наступает - в ходе спецоперации? Раньше и от вас я тоже критические нотки слышал. А сейчас что меняется, в зоне СВО? Да и в нашем обществе?

- В любом случае, перемены заметны. Потому что очень много семей, из которых мужчины ушли в армию - мужья, сыновья, близкие родственники.

Да и все понимают, что теперь нельзя жить так: у нас - по-прежнему мирное время, а война - она где-то там, далеко.

Мы не говорим, что все обязательно должны жить фронтовой жизнью, но тыл тоже должен работать для СВО. И идеологически, и экономически.

Поэтому, у людей и возникает такое взаимопонимание и сопричастность ко всему тому, что происходит в стране. И все сопереживают.

Считаю, что наше общество, в целом, понимает, насколько сейчас важно единение нации.

И Минобороны России, и наша промышленность начинают переходить уже на такие рельсы, когда и по обеспечению меняется у нас ситуация в лучшую сторону.

Многое что еще нужно сделать, но работа идет, и новое оружие, и новые комплексы поступают.

И появилась вторая линия обороны, есть возможности строить укрепления более долговременные и мощные.

Мы видим, что меняется тактика и появляется больше осмысленности в наших действиях. Не просто вот вперед, вперед…

Хотя, еще нужно больше и больше делать - и обществу в целом, и экономике - в частности - для того, чтобы окончательно переломить ход спецоперации и добиться мирного соглашения на наших условиях.

- Это вы мне все говорите, опираясь, в том числе, и на мнение ваших ребят, которые воюют в зоне СВО?

- Конечно. Изменения видны качественные - и в системе управления войсками, и в подготовке наших воинов. Но еще впереди много работы, много чего нужно сделать.

- Спасибо вам огромное. И - удачи в Новом году.

- Взаимно.