Короткие юбки, пляжные фото и изысканная роскошь: как уехавшие из России звезды отметили Новый год

Ксения Бородина сняла виллу с вип-обслуживанием, ходит на платные пляжи и в дорогие рестораны. Но все равно ее дочь отравилась на отдыхе в Таиланде. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Новогодние каникулы звезды традиционно проводят в отпуске, отработав насыщенный концертами, съемками, заказниками праздничный период. В этом году впервые многие артисты остались на каникулы с семьями в Москве и Подмосковье. Рассказываем: кто куда улетел из Москвы в отпуск в теплые края.

Мальдивы

Анастасия Волочкова каждый раз на Новый год улетает на один из островов Мальдив – купаться, загорать и делать новые фото своего фирменного шпагата. Часть поклонников упрекнуло балерину в излишне роскошном отдыхе. Волочкова в ответ похвасталась в своем фирменном стиле: «Вилла стоит в сутки четыре тысячи долларов (281 тысячу рублей – прим. Авт.). Те, кто не может себе это позволить, будут злопыхательствовать. Удивительно, что, когда человек, заслуживший отдых, находится в райском месте, зависть других начинает их переполнять. Я могу себе позволить провести 18 дней в высокий сезон на Мальдивах, каждый год на дорогих островах. И на разных причем. И что? Многих так не будоражили мои благотворительные спектакли. А вот мой отдых роскошный и очень дорогостоящий не дает покоя. Я ничего не могу с этим поделать, и не хочу». Похвасталась Волочкова и завтраком в отпуске – одно вареное яйцо и бокал шампанского. Отдыхает балерина с новым возлюбленным – бизнесменом-кондитером Дмитрием. В прошлом году на Мальдивах Волочкова была с банщиком Сергеем, с которым накануне нового года познакомилась на съемках передачи «Давай поженимся», где он был героем, а она приглашенным экспертом. Кстати, накануне 2023 года банщик Сергей женился.

Волочкова и ее шпагат на Мальдивах в 2023. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лариса Долина на Мальдивах с дочерью и внучкой. Погода располагает к купанию и загару: температура воздуха и воды одинаковая +28 градусов. Народная артистка сообщила об очень плотном рабочем графике: «Два года без отпуска дали о себе знать: конечно, накопилась усталость - нужно восстановление. Восстановиться я могу только на море». Большинство звезд в этом году не рассказывают в соцсетях об отдыхе, опасаясь осуждения. Долина делиться видео и фото с отпуска. Ее некоторые подписчики стали критиковать: одежду (короткое платье в «такие годы»), танцы (импровизация с внучкой Сашей) и т.д. – указывать как себя надо вести в «такие» годы. Лариса Александровна не выдержала: «Да, я бабушка и горжусь этим! И прошу Сашу звать меня бабушкой, хотя многие этому очень удивляются. А почему? Можно подумать никто не знает сколько мне лет. Бабушка, но не старуха. Ы, кто постоянно указывает мне на мой возраст, угомонитесь, наконец. Вы, где старуху видели, а? Я выгляжу и чувствую себя максимум на 35 – 40 лет. Поэтому многие молодые артисты хотят спеть со мной» И голос мой звучит также как 30 лет назад. Не дождетесь, чтобы я ушла! Я еще вам всем намозолю глаза. Я еще не спела свою главную песню!» Большая часть поклонников Долиной ее поддержали, отметив, что она в отличной форме, а на отдыхе в шортах и мини можно ходить и в 100 лет, а не только в 67.

Лариса Долина с внучкой Сашей. Народной артистке 67 лет и ее стали критиковать за короткие юбки и шорты в «таком возрасте». Певица ответила, что чувствует себя на 35 — 40 лет и находится в отличной форме. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ирина Дубцова с сыном и компанией друзей тоже на Мальдивах. И у нее на острове концерт. Говорят, что звездам, которые выступают для отдыхающих делают большие скидки на проживание.

ОАЭ

Валентин и Марина Юдашкина прилетели в Эмираты нянчиться с внуками. Галина Юдашкина с мужем бизнесменом и тремя детьми живет в Дубае, где ее и навестили родители. Семья гуляла по вечернему Дубаю – днем температура воздуха +23, вечером +21 градус. Валентин Юдашкин периодически проходит лечение (у него онкология), но на свежих фото модельер выглядит гораздо лучше чем раньше – поправился, взгляд отдохнувшего и счастливого человека.

Валентин и Марина Юдашкина прилетели в Дубай в гости к дочери и зятю. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Джиган и Оксана Самойлова и их четверо детей развлекались в Дубае. Рэпер и его жена (блогер и предпринимательница) арендовали виллу на побережье. Для развлечения детей заказывали анимацию: Санта Клаус и похититель Рождества Гринч приплывали к дому семьи по воде и устроили игры на пляже. Также посещали парки аттракционов, рестораны. Вечерами дети оставались с бабушкой и дедушкой, а родители встречались с друзьями. Самойлова зарабатывает гораздо больше мужа – у нее компания по производству косметики собственного бренда. Поэтому Оксана купила в январе очередную (четвертую по счету) квартиру в Дубае – «двушку» 100 кв м за 13,5 миллионов рублей: «Слишком хорошее предложение. Самый зеленый семейный район JVC в 10 минутах от марины. Сдача в этом году. Это нереально дешевая цена». Все члены семьи получили резидентство ОАЭ. Квартиры считают хорошей инвестицией денег – будут сдавать.

Джиган, Оксана Самойлова с детьми отдыхают в Дубае, а оттуда полетят в Америку. Дети учатся в частной школе — занимаются онлайн. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Павел Воля, Баста, Игорь Николаев, Полина Гагарина, Валерия и другие артисты выступали для туристов на престижных площадках в Дубае, а заодно и отдохнули с семьями. Артисты любят проводить январь в ОАЭ – прямой перелет, комфортный климат, много знакомых, приличный шоппинг, высокий уровень сервиса. А также возможность заработать – у многих по несколько концертов в клубах, ресторанах и других площадках для обеспеченных туристов.

США

Анастасия Ивлеева улетела с подружкой в Нью-Йорк. Блогер и телеведущая арендовала квартиру в Бруклине и активно проводит время: экскурсии, музеи, прогулки, полет на вертолете, рестораны, шоппинг. Ивлеева уже и план на год составила: «2023-й посвящаю любви к себе!»

Анастасия Ивлеева в Нью-Йорке каждый день: с утра на шоппинг, с обеда по музеям и экскурсиям. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Андрей Бурковский с женой и детьми отправился в путешествие по заранее расписанному маршруту. Стартовала семья из Лос-Анджелеса: «Счастливого Рождества. Наше американское путешествие начинается!»

Андрей Бурковский с женой и детьми отправился в путешествие по Америке. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Таиланд

Ксения Бородина сняла виллу на побережье для детей и мамы. Рядом отдыхают ее подруги с семьями. Блогер и телеведущая посещает исключительно дорогие рестораны, платные пляжи. Однако все равно не обошлось без происшествий – младшая дочь Бородиной отравилась, заказав суши. Болела девочка один день, и семья быстро вернулась к привычному пляжному отдыху. Погода располагает: температура воздуха и воды +29 градусов. Здесь же отдохнул актер Павел Деревянко с дочерью, актриса Ирина Безрукова.