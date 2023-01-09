Иран объявил культурную войну Франции из-за новой карикатуры «Шарли Эбдо»

В качестве первого шага в Тегеране будет закрыт Французский исследовательский институт Фото: REUTERS

Правительство Ирана объявило о закрытии Французского исследовательского института в Тегеране в качестве ответной меры на размещённую в сатирическом журнале «Шарли Эбдо» карикатуру на верховного лидера страны Али Хаменеи. МИД Ирана назвал рисунок «бесчеловечным» актом, который подрывает «общепризнанные нормы морали», разрушает «религиозную святость» и «политический авторитет», а также оскорбляет «государственные символы и национальные ценности».

Иранские власти сообщили, что уже пересматривают сотрудничество с Парижем в культурной сфере и даже обсуждают приостановление просветительской деятельности французов в стране. Они подчеркнули, что закрытие института является лишь «первым шагом», пишет RTVE.

Амир-Абдоллахиан напомнил о бездействии французских властей на фоне исламофобии, когда в январе 2015 года на обложке свежего номера «Шарли Эбдо» появились 12 рисунков с изображением пророка Мухаммеда. Утром следующего дня террористы ворвались в редакцию журнала в Париже и открыли огонь по находившимся там людям. В результате погибли 12 человек, в том числе сотрудники и главный редактор издания, ещё 11 получили ранения.

Правительство Ирана также обвинило «Шарли Эбдо» в использовании благородного права на свободу выражения мнений в качестве прикрытия для антикультурных действий и осквернения человеческих существ и достоинства, моральных и религиозных ценностей.

Реакция Франции

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна поддержала сатирические карикатуры «Шарли Эбдо» и заявила, что «в отличие от Ирана, во Франции существуют конституционные гарантии свободы массовой информации». Правда, похоже Колонна забыла сообщить об этом президенту Пятой республики Эммануэлю Макрону. Ведь тот на днях подал в суд на известную во Франции гадалку за публичное оскорбление его личности. По данным жалобы, провидица Дельфин Жегус (также известная как Амандин Рой) разместила в социальных сетях нарисованные тулонским публицистом Микеланджело Флори карикатуры на французского президента. На отдельных рисунках Макрон изображался нацистом, где-то он даже стоял рядом с маршалом Филиппом Петеном (диктатором коллаборационистского режима Виши).

Интересно, что это не первый случай, когда Дельфин Жегус подвергается судебному преследованию со стороны Елисейского дворца: в марте прошлого года Бриджит Макрон уже подавала на неё в суд за распространение слухов, обвиняющих первую леди в трансгендерности.