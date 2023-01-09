Что случилось в начале 2023 года: чудовищная атака Украины, предательство Родины и болезнь Михалкова

Боевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне проведения специальной военной операции. Фото:Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Первые, самые приятные и душевные 8 дней нового года позади. Праздники кончились, все приступают к работе. И если вы прошедшие дни были в глухом лесу наедине с природой, на курорте наедине с отдыхом и близкими, или просто дома, но в полной отключке от новостей, то мы расскажем вам что случилось в стране и в мире за эти дни.

Подборка главных новостей наступившего года в материале «КП».

В РОССИИ

- Как водится, с 1-го января каждого года вступают в силу новые законы и правила. 2023 год не стал исключением. Настигшие нас изменения касаются налоговых сборов, так что ударят по кошельку. Если подробнее, то: выросли акцизы на табак (электронный тоже), и курение теперь будет обходиться на 4% дороже; бензин и дизель тоже подорожает, опять же из-за акцизов, и опять же на 4%. Ну и, пожалуй, самое чувствительное изменение коснется всех, даже без машин и пагубных привычек - отныне отменена 30% скидка за оплату госпошлин через официальный портал госуслуг. Предвкушаем очереди в кассы оплаты, кому ж захочется теперь разбираться самостоятельно?

- В разгар выходных дней, 5-го января, когда вся страна смотрела любимые старые фильмы - «Жестокий романс», «Вокзал для двоих» и другие, пришли печальные новости. 77-летний Никита Михалков госпитализирован с тяжелой пневмонией. Никита Сергеевич до сих пор находится в реанимации. Ковид это или нет — не известно, никаких подробностей о состоянии режиссера не сообщается.

Кинорежиссер Никита Михалков. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Другой российский актер Артур Смольянинов, уехавший из России после начала СВО, в одном из интервью заявил буквально следующее: «Желаю, чтобы от России остался радиоактивный пепел». И выразил готовность воевать за Украину. Как известно, в России очень пристально следят за высказываниями наших сограждан, даже находящихся за рубежом. Глава СК Бастрыкин уже поручил завести против актера уголовное дело.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ЗОНЕ СВО

- Трагедия в Макеевке. В новогоднюю ночь, в 00:01 минуту по Москве Киев нанес ракетный удар по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей . Всего, как после выяснилось, ВСУ было запущено 6 ракет. Две из них были перехвачены нашими системами ПВО, но 4, к сожалению, попали в здание. Погибло 89 российских военнослужащих. «Ответным огнем пусковая установка реактивной системы залпового огня, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке, была уничтожена», - сообщил генерал-лейтенант Сергей Севрюков. И не только эта установка, но и еще 4, расположенных в окрестностях.

Как заявили в Министерстве обороны, причиной трагедии стало массовое использование мобильных телефонов. Хотя это строго запрещено. «Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих».

Разбор разрушенного здания ПТУ, где во время обстрела со стороны ВСУ в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года находились люди. Фото: Иван Ноябрев/ТАСС

8-го января Командования объединенной группировки войск РФ провело операцию возмездия за случившееся 1-го января. Возмездием стали удары по временным пунктам размещения украинских войск в Краматорске. По данным Минобороны РФ в результате были ликвидированы свыше 600 бойцов ВСУ.

- Режим прекращения огня. По просьбе Патриарха Кирилла и по поручению Владимира Путина в зоне соприкосновения СВО на сутки с 6-го на 7-е января был введен режим прекращения огня. Это было сделано для того, чтобы православные смогли спокойно сходить в храм в свой главный праздник. Само собой, российская сторона обратилась и к руководству Украины с призывом последовать примеру, прекратить огонь и дать возможность верующим помолиться. Но Киев ответил даже не отказом, а этим самым огнем. Донецк в рождественский день был обстрелян 11 раз.

А тем временем в Киеве, в Киево-Печерской Лавре впервые рождественскую службу провели не священники украинской православной церкви. Их выгнали после унизительных обысков и допросов. Теперь в Лавре хозяйничают раскольники, как их называют.

В МИРЕ

- В далекой Бразилии начиная с 1-го января очень неспокойно. Дело в том, что пост президента страны там занял Лула да Силва. Это его третий срок. И такое положение вещей в Республике понравилось не всем, и сразу после церемонии инаугурации в столице начались протесты и беспорядки. Сторонники оппозиционного кандидаты (он же бывший президент) Жиара Болсонару штурмовали правительственные здания и требовали пересмотра результатов голосования. В Бразилиа (главный город Бразилии) даже ввели режим ЧС. К утра 9-го января, как заявляют официальные источники, ситуация нормализовалась, протесты подавлены. Никто бюллетени пересчитывать не стал.

Сторонники проигравшего президентские выборы Болсонару устроили погромы в столице Бразилии. Фото: REUTERS

- А в соседней Мексике кипят мексиканские страсти. Но не из-за политики, а из-за ареста крупного наркобарона Овидио Гусмана Лопеса. Случилось это знаковое для страны событие в городе Кульякана. И после улицы этого самого города превратились в настоящую зону боевых действий. Вооруженные до зубов члены банды наркобарона заблокировали десятки улиц, аэропорт и прочие объекты. Бесчинствовали, стреляли, жгли авто . Под огонь попал даже гражданский самолет. Десятки раненых, шестеро погибших. Сейчас ситуация стабилизирована.

- 8-го января после почти 3-х лет тяжелых карантинных ограничений, открылись границы Китая. А это значит, что теперь жители Поднебесной снова свободные люди и могут путешествовать по всему миру. Как сообщают китайские новости, билеты на самолеты из Пекина и других городов были разобраны в миг.

- Весь мир такой перспективе не то, чтобы не обрадовались, но слегка напрягся. Дело в том, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае до сих пор очень высокий. Даже не так — наивысший, болеет треть страны. Десятки стран в экстренном порядке вводят обязательное тестирование китайских туристов. Россия (в лице Роспотребнадзора) пока ни о каких дополнительных мерах в отношении туристов их Поднебесной не сообщала.

- Все первые дни нового года мир зачитывался мемуарами английского принца Гарри. Выдержки из его будущей книги попали в СМИ. А там столько откровений. И про наркотики, и про переодевания в форму Третьего Рейха на Хеллоуин. И драки со старшим братом. Одним словом, все и даже больше . Теперь все гадают, увидит ли свет полную версию этих воспоминаний? Или всемогущая английская корона предпримет меры и помешает обнародованию столь интимных вещей?