«Силы ВСУ иссякнут через полтора-два месяца»: как может развиваться и когда закончится спецоперация

Силы ВСУ иссякнут через полтора-два месяца. Фото: Александр КОЦ

Самые яркие события на Украине и вокруг нее на «Радио «Комсомольская правда» Игорь Виттель и Иван Панкин обсудили с директором центра военно-политических исследований, профессором МГИМО Алексеем Подберезкиным.

КАКОВЫ ПОТЕРИ УКРАИНЫ

- Официальный представитель Минобороны Конашенков сообщил, что ответом на удар по Макеевке стало уничтожение более 600 украинских военнослужащих.

- Конашенков не спекулирует на новостях. Потери, которые несут ВСУ на всех направлениях, в сутки достигают от 500 до 1000 человек. Я не говорю о потерях по ранениям, дезертиров - легко перемножить на количество дней в месяц, получается уже 30 - 50 тысяч в месяц. СВО продолжается не первый месяц, и я считаю, что потенциал человеческий на Украине - он практически исчерпан.

- Чтобы бороться с Россией, надо иметь ресурс?

- Чем дальше будет Украина бороться? Мои прежние оценки были такие, что к середине осени профессиональная армия Украины иссякнет. Несмотря на все ее «успехи» вроде бы у Изюма и на других направлениях, на самом деле это далось очень тяжело. После этого у них еще одна армия практически «ушла». Сейчас по мобилизации собрали всех, кого можно. Допускаю, что удалось до 15 тысяч профессиональных военных сохранить во втором-третьем эшелонах. Это офицеры, и те, кого удалось переподготовить. Но в любом случае это уже потеря двух-трех мобилизаций.

- А сколько у них было людей до 24 февраля?

- Если Украина вступила в конфликт с вооруженными силами численностью в 215 тысяч человек, то как минимум трижды эта величина пройдена. Есть оценки, которые говорят в пользу затяжного конфликта, огромных потерь и даже... победы украинской армии – об этом много пишут украинские СМИ. Но где этот ресурс? Еще месяц, ну, два. Его может хватить на каком-то оперативном направлении на какое-то наступление. Оно еще больше исчерпает этот ресурс.

- Наступление — где?

- Предположим, они угрожают расчленению нашего фронта на Мелитопольском направлении. Допустим, там удастся сконцентрировать 15-20 тысяч человек и бросить их на прорыв. Они будут уничтожены в ближайшие 40-50 часов. А дальше что? Ресурс людской не бесконечен. Как и ресурс боеприпасов, которые практически исчерпаны. Ресурс ствольной артиллерии. Количество выстрелов ограничено. Условно, там 1500 выстрелов на ствол, а дальше надо ремонтировать. Ремонтной базы нет.

СРАЖАЮТСЯ ПОЛЯКИ И РУМЫНЫ

- Можете дать прогноз о сроках спецоперации?

- Вот это тяжелая история. Я ошибся, к сожалению, уже пару раз. Я говорил о том, что армия украинская будет практически уничтожена в октябре – так и случилось. Но там появилась вторая армия, а в ноябре третья армия…

- Откуда? Мобилизации и натовские наемники и оружие?

- И то, и то. Поставки НАТО в общем объеме вооружений составляют процентов 20. Пусть оружие разное, из разных государств, но все равно - это высокоточное оружие, эффективное. И такого количество наемников мало кто ожидал. В качестве наемников уже выступают кадровые вооруженные формирования, думаю, не только Польши, но и Румынии. Может, и других государств.

- Насколько они организованы?

- Эта сила достаточно организована. Там 10-12 тысяч наемников. Понятно, что с этой численностью не выиграешь. Вообще наемниками не выиграешь - нет ни межвидового взаимодействия, ни способности к масштабным операциям. Но их участие усиливается по разным направлениям. Поэтому я думаю, что еще ресурса хватит месяца на полтора-два.

Политолог Подберезкин считает, что спецоперация на Украине завершится в марте 2023 года. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

- То есть, получается, до конца марта?

- Мой прогноз - через два месяца там нечем будет сражаться. И некому.

- А дальше?

- Дальше - вопрос политический. На каких условиях договариваться? То ли это будет капитуляция, то ли это переговоры, фактически компромиссные какие-то, то ли еще что-то.

- На западе твердят, что не могут проиграть. Это значит, что НАТО вступит в противостояние?

- Говорить – не значит делать. Шольц, Столтенберг и иже с ними никакого отношения к вооруженным силам не имеют, к планированию военных операций тем более. Они безответственные люди, и могут говорить, что угодно.

ВЫВОДЫ ИЗ ТРАГЕДИЙ

- Какие выводы нашему руководству надо сделать после удара по Макеевке?

- Мое личное, субъективное мнение таково. Нужна усиленная мобилизация во всех направлениях. В том числе, и с точки зрения организации вооруженных сил. Там не все благополучно и с точки зрения снабжения вооруженных сил. Есть проблемы в организации оборонно-промышленного комплекса. При том в ОПК делаются фантастические усилия. Я в восторге от этих людей, про которых очень мало говорят. Они, несмотря на все гонения 90-х годов, когда было уничтожено 85% ОПК российского, смогли многое сделать. Сейчас идет ускоренный процесс восстановления возможностей оборонно-промышленного комплекса России.

- Но это восстановление началось не вчера?

- Эта тенденция стала набирать силу только с осени, по-настоящему.

- Всех волнует результат.

- У нас нет возможностей остановиться на полпути и договориться о некоем компромиссе. Но компромисса с западом у нас быть не может. Мы его просто должны в силовом отношении победить. Когда начинается вооруженная борьба, то все политические рассуждения надо отодвинуть в сторону, они мешают. Их очередь придет, когда закончится спецоперация . Поэтому у нас нет выбора.

РОССИЯ ПРОТИВ НАТО

- А каков баланс сил России и НАТО – мы имеем возможность победить?

- Существует неправильное отношение к анализу соотношения сил. Когда пытаются сравнивать ВВП, военные расходы и это просто экстраполировать на военную мощь государства.

- Это не так.

- Нет. Действительно, там в 15 раз больше ВВП, если брать коллективный запад. В 15 раз больше военные расходы. Но это не означает, что военная мощь в 15 раз больше. Нет прямой зависимости. Ну, например, концерн «Алмаз Антей», в этом году произведет примерно в полтора-два раза больше систем ПВО, чем весь коллективный запад.

- А мы имеем объективную информацию о вооружениях противника?

- Когда начали спецоперацию с Украиной, у них, по нашим оценкам, было 150 боевых самолетов. Сейчас говорим о 350 сбитых самолетах. Откуда взялись эти 200 дополнительно? У них там было 60 бригад ПВО, только С-300 - им досталось это от советской армии. И как так получается, что мы вроде уже уничтожили не 60, а более сотни бригад ПВО. Тогда скажите, сколько же их осталось?! Надо говорить о таких вещах, иначе зарождаются сомнения в искренности и точности информации…

- Когда Финляндия и Швеция вступят в НАТО, повлияет ли это на безопасность нашей страны?

- Граница на тысячу километров увеличится. Во второй мировой Германия и Финляндия закрыли нам выход в Балтику вообще. Там было три или четыре линии минирования через Финский залив. И наш Балтфлот бездействовал во время войны. То же самое может быть и сейчас.

- Мы хотели отодвинуть НАТО, а в итоге придвинули?

- Я встречался года два назад с бывшим главою разведки Евросоюза, кстати, финским контр-адмиралом. С Финляндией заключили больше полутора тысяч двухсторонних и многосторонних соглашений США и НАТО. Поэтому они там уже были, в альянсе – Финляндия и Швеция. Есть как бы два блока. Один узкий блок военно-политический, имеющий жесткие обязательства – это НАТО, 30 государств. И еще примерно 30 государств так или иначе аффилированных с этим блоком . Это и есть коллективный запад. Мы вот с ними противоборствуем…

- Правда, что воду мутит Польша, а остальное НАТО не хочет конфликта с Россией? И, если к марту силы Киева иссякнут, в дело вступит Варшава - ведь Западу не нужна остановка конфликта?

- Самой неприятной ситуацией может стать затянутое перемирие. Немало в мире конфликтов замороженных. Там порядка 30 государств в мире, это не только Кипр, Приднестровье, Карабах. Многие тянутся десятилетиями. И на Украине может быть один из подобных вариантов. Но нам это будет невыгодно.