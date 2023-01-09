Снега зимой не допросишься: на альпийских горнолыжных курортах сорван сезон из-за глобального потепления

Горнолыжный сезон в Альпах сорвался из-за аномальной жары. Фото: farsnews.ir

Начало января выдалось в Европе аномально теплым. В польском городе Корбелове, как и Варшаве, градусник показал +19°C - такая температура характерна скорее для апреля-мая, но никак не января. Аналогичная ситуация в чешском Яворнике.

В Германии температурные рекорды были зафиксированы на 950 метеостанциях. В Берлине в новогоднюю ночь было по-весеннему тепло +16°C. Северная часть Испании и юг Франции наслаждался пляжной погодой, температура колебалась в районе +25°C, пишет Reuters.

Из-за аномального тепла в Швейцарии без снега оказались горнолыжные трассы. Любители лыж и сноубордов, решившие провести время в горах, оказались разочарованы. На трассах их ждала зеленая травка. Швейцарские метеорологи фиксировали +20°C. Из-за этого часть курортов в северных Альпах и французских Пиренеях была вынуждена временно закрыться практически сразу же после открытия. Во французском Пюи Сен-Венса пожаловались, что 95% трасс не покрыты достаточным слоем снега.

Владельцы шале и отелей, чтобы порадовать любителей лыж, насыпали небольшие дорожки из искусственного снега, чтобы создать подобие зимы. Другие отельеры пытались занять туристов иными видами спорта, например, открыв альпийские велодорожки или организовав конные прогулки.

Впрочем, патовая ситуация не на всех курортах. Снег есть во французском департаменте Савойя, где разместились такие курорты как Валь д’Изер и Куршавель, а также в итальянской части Альп. Метрологи успокаивают, в скором времени все, кто мечтает о настоящей зиме, будут вознаграждены обильным снегопадом, который начнется уже в начале этой недели.

- К концу понедельника в Альпах ожидается от 20 до 40 см на высоте более 1800 м, местами более 50 см. Больше всего снега, как правило, выпадает на большей высоте в северных французских Альпах, - говорит метеоролог Фрейзер Уилкин. - Но этого снегопада, вероятно, будет недостаточно, чтобы обеспечить должный снежный покров в нижних районах северо-западных Альп, которые потеряли большую часть или весь снег из-за тепла.

Согласно отчету Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, именно Швейцария нагревается в два раза быстрее, чем другие страны. Аналитики полагают, что это в первую очередь связано с горами, которые удерживают тепло. Если в период с 1991 по 2020 года средняя температура января в стране составляла +5,8°C, то уже в этом году - это +7,4°C. Впрочем, климатологи отмечают во всей Европе серьезные изменения температур. Так в прошлом году средняя температура за лето и, в частности, за август были самыми высокими за всю историю наблюдений. Это спровоцировало засуху, поставило под угрозу урожай и нормальное функционирование энергосистемы.