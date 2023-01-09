НАТО собралось показать России «Кузькину мать». Но по дороге перессорилось

Вступление в НАТО Швеции и Финляндии оказалось непростой процедурой из-за позиции Анкары. Фото: Shutterstock

Когда в мае прошлого года славившиеся до этого своим традиционным нейтралитетом Финляндия и Швеция вдруг подали заявку на вступление в НАТО, было ясно: решение об этом принималось не в Хельсинки и Стокгольме. Ход был задуман как «мощная» демонстрация единства Запада перед лицом «агрессии» России. Москва год назад жестко потребовала прекратить расширение НАТО на восток? Да еще затеяла СВО на Украине? Так вот, получите, не вам решать, что нам можно, а что нет!

Конечно, и в военном плане этот шаг значительно ухудшает безопасность России, у которой общая граница с финнами свыше 1.200 км. Однако Швеция и Финляндия тут же заявили, что сами не видят для себя военной угрозы с востока. Это подтверждало, что ход с их вступлением в альянс имеет, в первую очередь, политико-психологический смысл. К тому же пошли оговорки скандинавских политиков, что, дескать, ядерное оружие на наших территориях размещать пока не будем, да и базы альянса, может, тоже… В общем, какая-то смутная история про «то да се» получалась.

Но совершенно неожиданно ситуацию резко взбодрило заявление Турции, что она не даст добро на вступление новичков в НАТО, пока Швеция не выдаст ей получивших убежище в этой стране курдских политиков, некоторые из которых даже были избраны в местный парламент. Пикантная ситуация складывалась. «Авторитарная» Анкара ставила жесткие условия стокгольмскому «образцу демократии»: не выполните наши требования, не видать вам НАТО как собственных ушей! Яркая картинка: опытный фельдфебель учит непутевых «салаг».

После вялого и довольно неубедительного проявления недовольства по поводу «хотелок» Эрдогана, в Брюсселе вынуждены были надавить на шведов, чтобы те пошли навстречу туркам. И вроде бы договорились, что Анкара получит тех, кого считает террористами, и даст «добро» на расширение альянса. Но не учли одного: если имеешь дело с Анкарой, то это уже восточный базар, а не европейский. И первоначальный список из 33 человек, которых следовало экстрадировать, неожиданно для шведов увеличился до 42. На это шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, выступая на днях на конференции «Народ и оборона», заявил, что Турция выдвигают невыполнимые для Швеции условия. Почти как в нашей киноклассике: «Вы ставите нереальные планы!»

Президент Турции Эрдоган спутал все карты европейским политикам в вопросе включения Швеции и Финляндии в НАТО. Фото: REUTERS

И действительно уместно кино вспоминать, ведь вся операция по молниеносному присоединению к НАТО нейтралов, чтобы показать Москве, с кем она дело имеет, превратилась в мыльную оперу с неясным исходом. Турки стоят на своем твердо, прекрасно понимая, что «золотая акция» в их руках, поэтому исключать появление новых требований совершенно нельзя. А вся затея с демонстрацией «нерушимого единства» военного альянса Запада оборачивается в откровенные внутренние «терки», явно не играющие на авторитет Брюсселя.

Уже даже раздаются голоса из-за океана, что Анкару вообще надо гнать поганой метлой из НАТО. Бывший советник Трампа по национальной безопасности и один из главных американских «ястребов» Джон Болтон так и заявил: если Эрдоган будет переизбран на пост президента в этом году, то с членством Турции в альянсе надо что-то решать…

Во как получается! За одного турка двух скандинавов дают? Только вот Болтон помнит или нет, что турецкая армия по численности и мощи - вторая в НАТО после американской? А шведы с финнами в своей прошлой нейтральной жизни по военной части сильно расслабились…

Просто какой-то цирк с конями, а не триумфальное расширение НАТО на восток. Как бы его усыханием на юге дело не закончилось. А тут и северный кандидат - Финляндия - заявляет, что подождет, пока турки шведам добро дадут, чтобы войти в альянс вместе за руки дружной скандинавской парой… Запасаемся попкорном, интрига закручена, дальше может быть тоже интересно.