Путин предложил отказаться от международной конвенции об ответственности за коррупцию. Что это значит?

Путин внес в Думу законопроект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию Фото: REUTERS

Законопроект «О денонсации Россией конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» появился на сайте Госдумы в понедельник. В пояснительной записке сказано, что у нашей страны не осталось никаких полномочий в рамках конвенции, но сохранились обязательства.

«Такие условия неприемлемы для России», - говорится в комментарии к законопроекту.

Конкретнее произошло вот что (вся история есть в комментарии к законопроекту): Совет Европы прекратил наше полноправное членство в Группе государств против коррупции. При этом, другие страны все еще могли контролировать, как мы выполняем обязательства конвенции, Россия же лишилась и голоса, и права обсуждать доклады…

Владимир Владимирович справедливо назвал это "дискриминацией". Какой-то смысл для нас оставаться на таких условиях полностью пропал.

Мы решили разобраться, о чем вообще идет речь, что за конвенция и что нам даст отказ от нее.

ЗАЧЕМ ПОДПИСЫВАЛИ?

- Мы присоединились к конвенции в 1999 году. В то время для нас это было хорошим событием, - рассказал КП профессор РАНХиГС Александр Костанянц. – Тогда наши законы довольно узко понимали понятие коррупции. Поймал человека с поличным при получении взятки – это коррупция. А всякое местничество и протекционизм оказывались как бы вне правового поля. Конвенция помогла нам адаптировать законы под реалии времени.

Профессор РАНХиГС Людмила Пронина объяснила «Комсомолке», что после присоединения к конвенции в наших законах появились такие понятия, как конфликт интересов сторон, интересы членов семьи чиновника, Госзакупки начали проводить по конкурсам…

- Даже публикация деклараций о доходах – это одно из требований конвенции, - добавила Пронина.

При этом, некоторые пункты мы так и не приняли. Например, что коррупционер должен отвечать своим имуществом, если попадется.

- Во многих странах автоматически считается преступлением, если расходы чиновника превышают его доходы. Но у нас эту статью конвенции тоже не приняли, - заметил в разговоре с КП политолог Георгий Бовт.

А ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?

Поначалу ничего. В материалах к законопроекту сказано, что никакие законы действовать не перестанут. То есть, все то, что мы уже приняли в рамках конвенции – все это останется. Выход из конвенции не значит отказ от многолетней антикоррупционной работы в России - это всего лишь разрыв контактов с Европой.

Другое дело, что в будущем какие-то изменения могут произойти. Уже сейчас некоторые госзакупки можно проводить без конкурса, а некоторым служащим разрешено не публиковать декларации о доходах.

- После того, как Россия покинула Совет Европы, фактически прекратилось наше участие и в других международных соглашениях. Сейчас просто законы приводятся к фактическому положению дел, - объяснил Бовт.

Мы еще входим в 40 разных международных конвенций: о защите детей от надругательства и эксплуатации сексуального характера, об отмывании доходов и финансировании терроризма, о контрафактной продукции, угрожающей здравоохранению, о взаимной правовой помощи по уголовным делам, признании высшего образования в Европейском регионе, об охране археологического наследия и совместном кинопроизводстве.