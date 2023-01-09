Что заставило актера Смольянинова заявить о готовности «сражаться за ВСУ»: вскрылась подноготная подлого заявления

Николай Бурляев объяснил, что заставило актера Смольянинова заявить о готовности воевать за ВСУ Фото: Борис КУДРЯВОВ

Высказывания звезды «9 роты» Артура Смольянинова обсуждает вся российская общественность. Если раньше он позиционировал себя «аполитичным» патриотом, который любит страну и уезжать не хочет, то теперь артист заявил, что готов убивать русских солдат и будет не против, если страна обратится в ядерный пепел. Многие коллеги актера пропустили это мимо ушей. Но некоторые ответить поехавшему в другую страну за гешефтом актеру не побоялись. «КП» связалась с народным артистом России Николаем Бурляевым.

— Если это действительно его слова, то это не только предательство своего отечества и умопомрачение, которое ни вчера зарождалось в воспаленном мозгу артиста, а это плевок в сторону страны, восставшей против мирового сатанизма, — считает Бурляев. — Как очень верно определил президент России. За что сейчас борется Россия? Не понимать этого просто нельзя. Если человек предан отечеству. Страна в опасности, борется с сатанизмом. И мне жаль этого артиста — обаятельного по-своему — он очень много снимался у нас в стране. Но он себе этими репликами подписывает приговор. На вечные времена.

— Обратно его уже не примут?

— И там он тоже не нужен будет. Как и все наши уехавшие коллеги. Надолго они там никому не нужны. Вот сейчас, пока они плюют в сторону Отечества, которое пытается отменить западный мир, их слушают. Они как бы востребованы и интересны. А потом к ним будет отношение как к русским евреям в эмиграции. К ним там относятся как к русским — второму сорту. Русские не нужны нигде, кроме России. В разное время в разных странах люди о нашей стране говорили одно и то же: спасение России есть спасение мира, гибель России есть гибель мира. Это надо понимать.

— Вы точно отметили, что такое мнение о стране не могло сформироваться сиюминутно. Выходит Артур Смольянинов, не раз игравший русских военных, просто делал это с фигой в кармане? Презирая и армию, и страну.

— Хоть одна из моих профессий — актер, я отношусь к актерам и актерству очень критически. И давно уже. Потому что знаю цену актерам и актерству. Цену тому, что артисты играют чужие роли, настраиваются на чужую энергетику и собственную жизнь пропускают. Актеры очень внушаемые люди, они зависят от режиссуры. Поэтому сейчас [неудивительно, что] кто-то попал под режиссуру сатаны. Что делать? Это их трагедия.