Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды
Эксклюзив kp.rukp.ru
9 января 2023 11:34

Известный актер нашел подходящее слово для Артура Смольянинова, пожелавшего смерти россиянам

Вячеслав Манучаров нашел подходящее определение для предавшего россиян Артура Смольянинова
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Вячеслав Манучаров нашел подходящее определение для предавшего россиян Артура Смольянинова

Вячеслав Манучаров нашел подходящее определение для предавшего россиян Артура Смольянинова

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Только самого равнодушного человека не задели слова Артура Смольянинова, который собрался воевать на стороне ВСУ против русской армии. Любимчик публики, покинув Россию, пожелал родной стране обратиться в радиоактивный пепел. И многих коллег бывшего артиста «Современника» это заставило сказать самые честные слова. К примеру, заслуженный артист России Вячеслав Манучаров в беседе с KP.RU признался, что еще с утра сформулировал мнение по поводу высказываний Смольянинова.

— Вот уже почти год все мы видим, как Россия очищается, — написал в соцсетях Манучаров. — Процесс этот неприятный как диарея, но необходимый с точки зрения здоровья. Сегодня посмотрел очередное интервью актера Артура Смолянинова, в котором он открыто заявил, что, если бы оказался на фронте, то воевал бы на стороне Украины. А еще сказал, что стрелял бы «без всякого сомнения» в своего коллегу-актера Сослана Фидарова, который сейчас участвует в СВО на стороне России. С которым, кстати, вместе снимался в «9 роте». Да, вот так болезненно ошметки якобы культурной элиты утекают из нашего общества, как вонючий понос. И этому можно только радоваться. А чтобы избежать повторного отравления такими как Смольянинов, было бы правильным, как мне кажется, подумать о лишении гражданства и запрете въезда в страну.

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯ