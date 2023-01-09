Известный актер нашел подходящее слово для Артура Смольянинова, пожелавшего смерти россиянам

Вячеслав Манучаров нашел подходящее определение для предавшего россиян Артура Смольянинова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Только самого равнодушного человека не задели слова Артура Смольянинова, который собрался воевать на стороне ВСУ против русской армии. Любимчик публики, покинув Россию, пожелал родной стране обратиться в радиоактивный пепел. И многих коллег бывшего артиста «Современника» это заставило сказать самые честные слова. К примеру, заслуженный артист России Вячеслав Манучаров в беседе с KP.RU признался, что еще с утра сформулировал мнение по поводу высказываний Смольянинова.

— Вот уже почти год все мы видим, как Россия очищается, — написал в соцсетях Манучаров. — Процесс этот неприятный как диарея, но необходимый с точки зрения здоровья. Сегодня посмотрел очередное интервью актера Артура Смолянинова, в котором он открыто заявил, что, если бы оказался на фронте, то воевал бы на стороне Украины. А еще сказал, что стрелял бы «без всякого сомнения» в своего коллегу-актера Сослана Фидарова, который сейчас участвует в СВО на стороне России. С которым, кстати, вместе снимался в «9 роте». Да, вот так болезненно ошметки якобы культурной элиты утекают из нашего общества, как вонючий понос. И этому можно только радоваться. А чтобы избежать повторного отравления такими как Смольянинов, было бы правильным, как мне кажется, подумать о лишении гражданства и запрете въезда в страну.