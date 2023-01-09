Штрафы до 200 тысяч: Камеры на дорогах смогут наказать водителя даже за выброшенный окурок

С 11 января эти нарушения разрешено фиксировать с помощью камер Фото: Иван МАКЕЕВ

Не спешите бросать курить (хотя почему бы и нет). Сейчас объясним, в чем суть. Еще в середине прошлого года власти внесли поправки в Кодекс административных правонарушений. Во-первых, выросли штрафы за незаконный выброс мусора. Они составляют от 5 до 200 тысяч рублей. В зависимости от того, кто и сколько оставляет на природе – пакетик или целый грузовик.

Во-вторых, появилась новая норма – возможность фиксации таких нарушений автоматическим способом, то есть с помощью камер. В идеале все должно работать так же, как при нарушениях правил дорожного движения. Вот машина, вот госномер, вот пакет, вылетающий из окна, вот штраф на госуслугах. Собственно, для фиксации и планируется использовать в основном камеры, установленные на дорогах.

Как утверждают эксперты, пока это лишь теория. Норму в закон вписали, но технически это пока не сделано. На имплементацию требуется время. Как поясняют в Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации, которая объединяет более 70% игроков этого рынка, с технической точки зрения умные камеры можно научить определять даже окурок, вылетающий из окна. Для этого лишь нужно прописать алгоритм и провести его подзаконным актом. То есть, определить, какое именно движение считать нарушением и на основании чего выписывать штраф.

Правда, тут встает сразу несколько проблем. Во-первых, нововведение призвано бороться не с отдельными несознательными гражданами, оставляющими пакетик на обочине или выбрасывающими обертку от конфеты из окна. Гораздо бОльший вред наносят те, кто нелегально грузовиками вывозят мусор, например, с дачных участков и хоронят его в ближайшей канаве. И здесь камеры порой бессильны. На второстепенных дорогах их попросту нет. Во-вторых, запрет легко обойти. Тот, кто хочет целенаправленно что-то выкинуть, будет просто закрывать госномер или находить такое место, где точно никакой камеры не стоит.

С другой стороны, недооценивать «большого брата» не стоит. Большинство автолюбителей знают, где находятся камеры, фиксирующие скорость или нарушение разметки, а штрафы все равно регулярно прилетают. Причем их количество растет. Только за первые шесть месяцев прошлого года камеры зафиксировали почти 80 млн нарушений. Автолюбители заплатили в бюджет (с учетом 50-процентной скидки) около 30 млрд рублей.