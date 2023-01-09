«Такого нет нигде в мире» - в России построено 900 новых школ

Министр просвещения Сергей Кравцов пришел в Кремль на доклад к Владимиру Путину. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Министр просвещения Сергей Кравцов пришел в Кремль на доклад к Владимиру Путину. Главный по школьному образованию рассказал президенту, чего и сколько строится, как вообще обновляется инфраструктура.
- С чего начнём? - доброжелательно спросил Владимир Владимирович.
- У нас идёт масштабная программа по строительству школ. Такого нет нигде в мире, - министр начал с успехов.
Дальше Кравцов более конкретно перечислил достижения:
* Построено около 900 новых школ. Многие из них с бассейнами и современными столовыми.
* Улучшилась доступность детсадов – отдать ребенка могут 99% жителей страны.
* Продолжается капремонт школ. Летом 2021 года на совещании по подготовке к учебному году Путин поручил Кравцову удвоить темпы капремонта, чтобы до 2026 года выполнить программу.
- Школа имени Терешковой, которая 85 лет назад была построена, также прошла капитальный ремонт. Сегодня это современная школа в космической тематике, - заметил министр.
- Сейчас она выглядит совсем по-другому, - согласился глава страны.
* В 300 школах появились детские технопарки «Кванториум». Созданы 13 тысяч «Точек роста». Это центры цифрового, технического и гуманитарного профилей, создающиеся в сельских школах и в небольших городах.
- Отдельная задача - поддержка новых субъектов. 1 сентября 1337 школ открылись. Оснастили компьютерным оборудованием, учебниками. Порядка 30 тысяч детей отдохнули в наших детских лагерях, - рассказал Кравцов.
Министр добавил, что дети в новых регионах больше всего просят новые спортзалы и уличные тренажеры для занятий.
- Обязательно будем это делать, - пообещал глава Минпросвещения.