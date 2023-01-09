«Такого нет нигде в мире» - в России построено 900 новых школ

Министр просвещения Сергей Кравцов пришел в Кремль на доклад к Владимиру Путину. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Министр просвещения Сергей Кравцов пришел в Кремль на доклад к Владимиру Путину. Главный по школьному образованию рассказал президенту, чего и сколько строится, как вообще обновляется инфраструктура.

- С чего начнём? - доброжелательно спросил Владимир Владимирович.

- У нас идёт масштабная программа по строительству школ. Такого нет нигде в мире, - министр начал с успехов.

Дальше Кравцов более конкретно перечислил достижения:

* Построено около 900 новых школ. Многие из них с бассейнами и современными столовыми.

* Улучшилась доступность детсадов – отдать ребенка могут 99% жителей страны.

* Продолжается капремонт школ. Летом 2021 года на совещании по подготовке к учебному году Путин поручил Кравцову удвоить темпы капремонта, чтобы до 2026 года выполнить программу.

- Школа имени Терешковой, которая 85 лет назад была построена, также прошла капитальный ремонт. Сегодня это современная школа в космической тематике, - заметил министр.

- Сейчас она выглядит совсем по-другому, - согласился глава страны.

* В 300 школах появились детские технопарки «Кванториум». Созданы 13 тысяч «Точек роста». Это центры цифрового, технического и гуманитарного профилей, создающиеся в сельских школах и в небольших городах.

- Отдельная задача - поддержка новых субъектов. 1 сентября 1337 школ открылись. Оснастили компьютерным оборудованием, учебниками. Порядка 30 тысяч детей отдохнули в наших детских лагерях, - рассказал Кравцов.

Министр добавил, что дети в новых регионах больше всего просят новые спортзалы и уличные тренажеры для занятий.

- Обязательно будем это делать, - пообещал глава Минпросвещения.