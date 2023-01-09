Лук, чеснок и промывание носа: мифы об эффективной защите от гриппа и ОРВИ

Эксперты прогнозируют стандартный подъем заболеваемости после новогодних каникул. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новогодние каникулы мы болеем стандартно меньше, потому что реже находимся в местах, где много людей. Но обычно ОРВИ и грипп снова поднимают голову после каникул. Как считает врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, в этом году очередную волну стоит ждать в 20-х числах января. Причем это будет касаться не только коронавируса и гриппа, а всех респираторных вирусных инфекций.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович уверена, что ОРВИ и грипп, скорее всего, разгуляются к началу февраля. А иммунолог, к.м.н. Николай Крючков предположил, что болеть гриппом мы будем аж до апреля. И, скорее всего, этот сезон будет одним из самых тяжелых за последние пять-шесть лет.

ГЛАВНЫЕ БОРЦЫ С ВИРУСАМИ — ЛУК, ЧЕСНОК И МЕД?

Андрей Продеус, д.м.н., педиатр, главный аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области в эфире телеканала «Доктор» рассказал, почему лук и чеснок вовсе не так уж полезны при лечении ОРВИ.

- Я не сторонник лечения простуды медом, ведь по сути мед — это сахароза и глюкоза, то есть сладость, - говорит Андрей Продеус. - Безусловно, в нем есть и биологически активные веществ, но совсем не в тех количествах, которые необходимы для лечения ОРВИ. Конечно, если вам нравится есть мед — пожалуйста, но считать его панацеей не стоит.

Если говорить о популярных «противовирусных» чесноке, луке и имбире, то Андрей Продеус называет их «иммунитет-растениями», которые содержат биологически активные вещества, бактериостатики: они помогают самим растениям не заболевать растительными же инфекциями. А также в какой-то мере препятствуют тому, что их съедят хищные насекомые или животные. Помогают они при ипротив человеческих вирусов и бактерий, благодаря особым биофлавоноидам (например, чеснок и лук обеззараживают ротовую полость при простуде).

- Но если просто разложить лук и чеснок по всей квартире, надеясь, что запах «отпугнет» вирусы — вынужден разочаровать, - говорит Андрей Продеус.

И то — биофлавоноиды это вам не мессершмиты, которые сбивают вирусы в воздухе. Если уж к вам пришел больной человек и начихал на вас, то поможет вам только свой родной иммунитет и хорошая защита слизистых. Только не вздумайте пихать дольку чеснока в нос или капать сок лука — так можно обжечь слизистые и сделать только хуже.

НЕ МУЧАЙТЕ РЕБЕНКА ПРОМЫВАНИЕМ НОСА И НОШЕНИЕМ МАСКИ

Самые популярные советы в простудный сезон — почаще промывать нос и смазывать его оксолиновой мазью или вифероном, чтобы не проникли вирусы.

- Обработка носа средствами, повышающими интерферон (к ним как раз и относятся гели мази — при. Ред.), — не лишняя мера, но и не панацея, - говорит руководитель отдела неонатологии и патологии детей раннего возраста НИКИ педиатрии имени академика Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор, д.м.н. Елена Кешишян. - Подобные препараты действуют очень кратковременно и к тому же сушат слизистую. И промывание носа тоже не станет стопроцентно защитой. И мало того — может навредить. Конечно, многим нравится мысль, что вирусы можно просто смыть, но это не всегда получается. К тому же не каждый ребенок спокойно переносит подобную процедуру. Более того, если у малыша есть отек и заложенность носа, неправильно проведенное промывание может быть даже опасно (вплоть до появления хронического отита).

Что касается масок для детей в общественных местах — это тоже не лучший способ защиты от вирусов для маленьких детей. Через нее ребенку сложно дышать. А малышам до трех лет длительное ношение маски и вовсе противопоказано — они могут не осознать, что у них возникла гипоксия.

А что же поможет? Простые меры профилактики: чаще делать влажную уборку, мыть руки и лицо после улицы. И почаще гулять, только не в торговых центрах, а в парках и лесах.

ВАЖНО

Почему опасно сбивать температуру, обтирая ребенка водкой

- Есть такое понятие «перкутанная абсорбция», проникновение веществ через кожу, ведь кожа — наш самый большой орган, который может всасывать любые вещества, - поясняет Андрей Продеус. - И чем младше ребенок, тем выше у него эта способность. То есть мы думаем, что «всего лишь обтерли» малыша спиртом, а между тем, его организм получил большую дозу алкоголя. И самая большая опасность заключается во взаимодействии спирта и жаропонижающих веществ — аспирина или парацетамола, которые мы заранее дали ребенку. Могут быть очень серьезные токсические поражения печени, потому что она попросту не справится с дозой отравляющих веществ. Если у ребенка высокая температура, немедленно вызывайте скорую, можно обтереть малыша водой. Но не водкой или спиртовыми настойками.