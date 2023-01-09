Генпрокуратура России: сайты, предлагающие поддельные документы - воруют данные

Скоро сайты, где предлагают документы дающие права или освобождающие от обязанностей будут блокироваться автоматически Фото: Shutterstock

Любопытное наблюдение сделали сотрудники Генпрокуратуры России. Оказывается, большинство сайтов в Интернете, где предлагают приобрести поддельные медицинские справки, дипломы, удостоверения охранников, трудовые книжки, и другие документы, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей занимаются сбором информации о гражданах.

В ведомстве отметили, что в настоящее время с Минцифры и Роскомнадзором «ведется работа по противодействию использованию подобных фишинговых ресурсов, производящих незаконный сбор персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании».

«Совместными усилиями разработан законопроект, регламентирующий оперативное решение вопроса о блокировке таких сайтов с использованием специализированной информационной системы. Функционирующий прототип системы обеспечивает поиск в автоматическом режиме сайтов указанной категории», - сообщили в Генпрокуратуре.

Кстати, с 30 декабря 2022 года подобные сайты блокируются во внесудебном порядке, что позволяет эффективно в максимально короткие сроки блокировать интернет-ресурсы и не загружать судебную систему. За год Генпрокуратурой России в Роскомнадзор было направлено 153 требования о принятии мер к ее удалению и (или) по ограничению доступа к более чем 3,1 тыс. ресурсам.