Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 января 2023 11:42

Генпрокуратура России: сайты, предлагающие поддельные документы - воруют данные

Скоро сайты, где предлагают документы дающие права или освобождающие от обязанностей будут блокироваться автоматически
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Скоро сайты, где предлагают документы дающие права или освобождающие от обязанностей будут блокироваться автоматически

Скоро сайты, где предлагают документы дающие права или освобождающие от обязанностей будут блокироваться автоматически

Фото: Shutterstock

Любопытное наблюдение сделали сотрудники Генпрокуратуры России. Оказывается, большинство сайтов в Интернете, где предлагают приобрести поддельные медицинские справки, дипломы, удостоверения охранников, трудовые книжки, и другие документы, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей занимаются сбором информации о гражданах.

В ведомстве отметили, что в настоящее время с Минцифры и Роскомнадзором «ведется работа по противодействию использованию подобных фишинговых ресурсов, производящих незаконный сбор персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании».

«Совместными усилиями разработан законопроект, регламентирующий оперативное решение вопроса о блокировке таких сайтов с использованием специализированной информационной системы. Функционирующий прототип системы обеспечивает поиск в автоматическом режиме сайтов указанной категории», - сообщили в Генпрокуратуре.

Кстати, с 30 декабря 2022 года подобные сайты блокируются во внесудебном порядке, что позволяет эффективно в максимально короткие сроки блокировать интернет-ресурсы и не загружать судебную систему. За год Генпрокуратурой России в Роскомнадзор было направлено 153 требования о принятии мер к ее удалению и (или) по ограничению доступа к более чем 3,1 тыс. ресурсам.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ