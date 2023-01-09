Захар Прилепин: Дело не в Смольянинове. Вы других артистов спросите об их позиции

Пока государство само себе не признается, что оно этого Смольянинова и вырастило, а не «это само наросло» - ничего не изменится" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Артур Смольянинов хорош тем, что говорит о чем думает - вслух.

Я знаю его давно - он снимался в фильме по моей повести «Восьмёрка» - я, к слову, хотел другого артиста, но режиссер настоял на этой кандидатуре. Артур и тогда был поперечный - причём не власти, а именно что России, и этим как бы бравировал.

Проблема наша тем не менее не в нем, а совсем в ином. У нас во всех основных театрах сидят многочисленные артисты, которые плюс-минус рассуждают также. И основной режиссёрский состав тоже либо тоскует, либо тихо болеет за Киев. Но об этом у нас вслух говорить не хотят, и запихивают проблему под сукно.

На самом деле все эти люди ровно проявили себя уже в 2014 году: яростно выступив против крымчан, а над донбасским сопротивлением просто издеваясь самым непотребным образом.

Тем не менее культурная политика была построена так, что мы сейчас новые фильмы, снятые до февраля прошлого года, не в состоянии выпускать: там то сценарист иноагент, то режиссер сбежал, то все артисты, исполняющие главные роли, написали по пять коллективных писем против СВО.

А как так получилось? А получилось так оттого, что коллективный роднянский сидел верхом на нашем кино. И то, что конкретный Роднянский уехал - ничего по сути в минувший год не изменило.

Ну сейчас вот примут закон и, к примеру, лишат Смольянинова гражданства. И что? У нас от этого новое кино появится? Режиссёры бросятся кино снимать про Струну и про Моторолу? Да они даже не приступали. Как черти от ладана бегут.

Что у нас в театрах происходит в связи с СВО? Ну, принудили всю эту публику разок заявить, что они «поддерживают президента». А дальше они в щель уползли, и смотрят оттуда одним глазком: кончилось уже? Можно выползать?

Мы все этих людей любим, ценим, но вы сами себя спросите: а какая позиция у режиссеров, артистов?

Мне скажут: они не обязаны иметь позиции.

И я согласен! Я согласен!

Но почему у нас из ста худруков главных театров все сто не имеют позиции?

Почему у нас из ста топовых кинорежиссёров - ее нет ни у кого, - только не надо сразу говорить про Михалкова и Шахназарова - они уже не снимают. Я про те сто режиссёров - которые снимают (у нас в год, если вы не в курсе, снимают примерно сто фильмов).

Ну? Кто там есть? Два имени можете назвать? Кто вслух поддержал СВО?

Давайте я ещё раз для закрепления повторю. Я не призываю кого-то отменять или запрещать. Я спрашиваю у государства: почему у тебя никого нет?

Пока государство само себе не признается, что оно этого Смольянинова и вырастило, а не «это само наросло» - ничего не изменится"