Песков заявил, что российский бизнес "проворно занимает ниши" после ухода иностранных компаний

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

… - Вячеслав Володин, спикер Госдумы, сегодня утром сообщил, что почти 76% иностранных компаний остались работать на территории Российской Федерации, - рассказал в понедельник, 9 января, официальному представителю Кремля журналист «Комсомольской правды». - Это - после то ли 10, то ли 12 западных санкций. Дмитрий Сергеевич, значит ли это, что все санкции, которые два с лишним года над нами нависали, приказали долго жить? Как, вообще, к этой цифре - 76 % - относятся в Кремле? И еще Володин сказал, что все компании должны быть ориентированы на то, чтобы развивать нашу национальную экономику. Как эти заявления вы смогли бы прокомментировать?

- Я, к сожалению, не обладаю точными данными (на сей счёт. - А.Г.), хотя, безусловно, вот эта информация нам очень важна, - сказал Песков. - Безусловно, кто-то ушел с нашего рынка, кто-то остался. Но на месте тех, кто ушел, не могла образоваться пустота.

Рынок так устроен, что он моментально заполняется.

И мы видим, что наш бизнес весьма проворно себя ведет, занимая вот эти образовывающиеся ниши…

И, конечно, любая компания на нашем рынке - отечественная или иностранная – в большей или меньшей степени, но все обязательно вкладывают средства в развитие нашего народного хозяйства, то бишь, экономики.