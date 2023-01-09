Новый Майдан в Бразилии: что происходит и как в этом замешаны США

Сторонники экс-президента Болсонару взяли штурмом несколько правительственных зданий в столице страны. Фото: REUTERS

История имеет свойство повторяться. Всего пару дней назад Америка отметила вторую годовщину штурма Капитолия 6 января 2021 года, когда тысячи граждан, не согласных с итогами выборов-2020, попытались захватить здание парламента США.

А теперь почти то же самое стряслось «ниже по меридиану» — в Бразилии хорошо организованные демонстранты заняли здания Верховного Суда, Конгресса (парламента) и президентского дворца. Всё это происходит на фоне затяжного вакуума власти: на осенних выборах в «стране футбола и кофе» с крохотным перевесом победил кандидат от левой оппозиции — Луис Инасиу Лула да Сильва. Однако прежний лидер, «правый антиглобалист» Жаир Болсонару, итоги не признал, а его сторонники в «лучших» традициях латиноамериканской демократии начали затяжной «амазонский майдан».

Столкновения конных полицейских и сторонников экс-президента Болсонару. Фото: REUTERS

Двух президентов (Лула да Сильва уже занимал этот пост в начале нынешнего столетия) разделяют не только полярные взгляды, но и, скажем так, внешние союзники. Так, победитель выборов ориентируется на Китай и левые режимы соседних латиноамериканских игроков, а вот проигравший, Болсонару, — на США. Правда, тут нужно сделать важнейшую оговорку: не на абы какие США, а именно на «Америку Трампа». Схожую риторику и Жаира, и Дональда — от умеренного национализма до отрицания коронавируса — отмечают все.

Погромщики вымещают злобу на стеклянном бокале в одном из захваченных кабинетов. Фото: REUTERS

Больше того: незадолго до Нового 2023 года Болсонару с дружеским визитом навестил… Трампа в его флоридском поместье. О чём говорили два товарища по взглядам — разумеется, не известно. Но, возможно, они анализировали опыт неудачного штурма Капитолия двухлетней давности (доказательств, что те беспорядки организовал Трамп, до сих пор не выявлено, но сама технология «оспаривания итогов выборов через народные протесты» от этого не становится менее действенной).

Полицейские использовали для разгона газ и резиновые пули. Фото: REUTERS

Кстати, как ехидно замечают журналисты, Болсонару въехал в США по «визе для действующих президентов»: то ли головотяпство, то ли вашингтонские элиты, по обыкновению, делают ставку «сразу на всех лошадок» (хотя нынешний хозяин Овального кабинета Джо Байден публично поддержал именно Лулу да Сильву).

Как бы то ни было, после тайной встречи двух уже бывших лидеров, бразильские правые почти буквально повторили «штурмовую атаку» своих американских единомышленников — только уже в отношении государственных учреждений в «стране футбола».

Чиновники оценивают последствия погрома в резиденции главы государства. Фото: REUTERS

Результат, впрочем, был аналогичен вашингтонскому. Армия и полиция быстро оправились от неожиданности и оперативно вытеснили «майданщиков» изо всех стратегических точек. По словам бразильского министра юстиции, «200 демонстрантов арестовано», а местные власти рапортуют, что таковых даже больше — около четырёхсот.

— Мы выясним, кто оплатил доставку демонстрантов в город Бразилиа [столицу страны — ред.] на семистах автобусах, — обещают лояльные Луле да Сильве чиновники.

Мировые лидеры столь же синхронно осудили попытку путча. Например, по словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, «насильственные атаки на демократические институты — это атаки на демократию, к которым нельзя проявлять толерантность».

Тут можно вспомнить, что 8 лет назад, когда похожие правые радикалы, только украинские, захватили государственные учреждения в Киеве и свергли законное правительство — то Запад, наоборот, приветствовал это как «победу свободы»…

Сотни человек были арестованы полицией. Фото: REUTERS

Российский МИД устами своего спикера Марии Захаровой также осудил нынешний «амазонский майдан»: «Исходим из недопустимости попыток нарушения конституционного строя. Выражаем поддержку вступившему в должность 1 января Президенту Бразилии Луису Луле», — отметила спикер министерства.

Так что, можно предположить, в отсутствие внешней подпитки (хотя бы на уровне дипломатической солидарности), протест «болсонаристов» рано или поздно выдохнется. Сама же Бразилия — важнейшая страна БРИКС, неформального союза, куда входит и Россия, и избранный президент Лула да Сильва выражает готовность продолжать конструктивные отношения с Москвой.