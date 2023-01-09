Карен Шахназаров плюнул в Артура Смольянинова после подлых заявлений о гибели России

Карен Шахназаров Фото: Борис КУДРЯВОВ

На днях в интервью изданию «Новая газета Европа» (заблокировано в РФ) российский актер Артур Смольянинов заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему «наплевать» на РФ, даже если от страны останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел».

Его заявление наделало много шума. Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что высказывание Смольянинова подпадает под уголовные статьи о нарушении территориальной целостности России и об экстремизме. Он обратится в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.

Это с одной стороны. С другой, непонятно, о чем думает актер, когда заявляет такие вещи? И вообще способен ли он думать? В эмиграции (Смольянинов как будто живет сейчас в Латвии) никто из российских артистов не нашел себе такую работу, которая была у них в Москве. Прижиться там невероятно сложно, получать такие же гонорары, как они получали в России, вообще невозможно. О чём думают «мастера культуры»?

Этот кейс мы попросили прокомментировать режиссера Карена Шахназарова.

- Я вообще не знаю, кто такой Артур Смольянинов. Это Жан-Поль Бельмондо? Евгений Евтигнеев? Марлон Брандо? Мне звонят журналисты, а я не понимаю, о ком меня спрашивают. Кто этот Смольянинов?.. Чем он прославился в профессии? Фиг его знает, кто таков. Я профессиональный режиссер, снимаю кино уже 50 лет. И не знаю этого актера…

- Сейчас подскажу. В своей новой картине «Хитровка. Знак четырех» вы снимаете в главной роли Константина Крюкова, который когда-то снимался с Артуром Смольяниновым в «9 роте» у Федора Бондарчука. Теперь вспомнили?..

- И что? В «9 роте» много кто снимался. Думаете, я помню всех?..