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9 января 2023 13:10

Михалков мог заразиться на прощании с умершим от ковида Артемьевым: режиссер по-прежнему в реанимации

Никита Михалков мог заразиться на похоронах погибшего от ковида Эдуарда Артемьева
Татьяна ЗИМНЯЯ
Не исключено, что режиссер мог заразиться на прощании с композитором Эдуардом Артемьевым

Не исключено, что режиссер мог заразиться на прощании с композитором Эдуардом Артемьевым

Фото: Иван МАКЕЕВ

О том, что Никита Михалков госпитализирован с воспалением легких в больницу, стало известно 5 января. Как будто бы невысокая температура, но режиссер жаловался на одышку.

Ранее «КП» уже писала, что врачи установили у 77-летнего Михалкова ковидную пневмонию, он в тяжёлом состоянии. Но до сих пор путаница в диагнозе: не то это грипп, не то ковид…

Первоначально Никиту Михалкова госпитализировали в ГКБ №67, однако позже врачи приняли решение перевезти его в другую профильную больницу.

Вечером 5 января Никиту Сергеевича перевели в 52-ую больницу. Он попал в отделение реанимации, где и находится до сих пор.

Не исключено, что режиссер мог заразиться на прощании с композитором Эдуардом Артемьевым, который скончался 29 декабря от последствий ковида.

Пока шло отпевание, Никита Михалков полтора часа находился в храме Вознесения Господня вместе с другими скорбящими. Людей собралось много.

Мы желаем режиссеру скорейшего выздоровления.

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