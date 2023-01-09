Самая красивая женщина мира уже не та: "Мисс Вселенная 2021" за год превратилась из супермодели в пышку

Харнааз Сандху за год растеряла былую форму. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Уже в эту субботу, 14 января, мир выберет новую бьюти-икону: в Новом Орлеане за звание "Мисс Вселенная 2022" будут бороться восемь десятков девушек со всего света. В том числе, наша "Мисс Россия" Анна Линникова, которую называют "улучшенной копией Натальи Водяновой".

Приехала на конкурс и победительница прошлого года - 22-летняя индийская модель Харнааз Сандху, которая выйдет на сцену, чтобы передать бриллиантовую корону своей преемнице. Но этот счастливый момент вряд ли обойдется без выпадов хейтеров. Дело в том, что за прошедший год с момента коронации "Мисс Вселенная 2021" прилично набрала в весе, за что и подверглась травле в соцсетях.

Так модель выглядела в прошлом году на конкурсе "Мисс Вселенная 2021". Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Оказалось, индийская королева красоты перед конкурсом сидела на жесткой диете и постоянно занималась в зале, чтобы победить. Так при росте 175 см ей удавалось поддерживать желаемый вес в 50 килограммов.

- Я была действительно сосредоточена на достижении своей цели и не сильно думала о здоровье, - признавалась Харнааз в интервью. - Но сразу после победы у меня было несколько месяцев, чтобы просто расслабиться. Я забросила упражнения и просто наслаждалась временем со своей семьей. Отметка на моих весах впервые перевалила за 60 кг, но мой новый вес меня устраивал - я выросла над собой. Однако, люди вокруг оказались к этому не готовы. Надо мной начали страшно издеваться.

Соцсети полны снимками королевы красоты до и после победы в конкурсе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Нападки в Сети довели "Мисс Вселенная" до депрессии, и в результате королеве красоты пришлось обращаться к специалистам, чтобы восстановить душевное равновесие и разобраться с лишними килограммами. Тогда-то и выяснилось, что Сандху страдает целиакией - аутоиммунным заболеванием, связанным с непереносимостью глютена.

- Никто не знает о моей болезни; о том, что я не могу употреблять пшеничную муку и многое другое, - жалуется королева красоты. - При этом я одна из тех, кого постоянно травят за вес. Сейчас - слишком толстая, раньше - слишком худая...

Модель впервые весит более 60 кг. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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