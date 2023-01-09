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Звезды9 января 2023 13:35

Самая красивая женщина мира уже не та: "Мисс Вселенная 2021" за год превратилась из супермодели в пышку

Победительницу конкурса "Мисс Вселенная 2021" Харнааз Сандху затравили за лишний вес
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Харнааз Сандху за год растеряла былую форму.

Харнааз Сандху за год растеряла былую форму.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Уже в эту субботу, 14 января, мир выберет новую бьюти-икону: в Новом Орлеане за звание "Мисс Вселенная 2022" будут бороться восемь десятков девушек со всего света. В том числе, наша "Мисс Россия" Анна Линникова, которую называют "улучшенной копией Натальи Водяновой".

Приехала на конкурс и победительница прошлого года - 22-летняя индийская модель Харнааз Сандху, которая выйдет на сцену, чтобы передать бриллиантовую корону своей преемнице. Но этот счастливый момент вряд ли обойдется без выпадов хейтеров. Дело в том, что за прошедший год с момента коронации "Мисс Вселенная 2021" прилично набрала в весе, за что и подверглась травле в соцсетях.

Так модель выглядела в прошлом году на конкурсе "Мисс Вселенная 2021".

Так модель выглядела в прошлом году на конкурсе "Мисс Вселенная 2021".

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Оказалось, индийская королева красоты перед конкурсом сидела на жесткой диете и постоянно занималась в зале, чтобы победить. Так при росте 175 см ей удавалось поддерживать желаемый вес в 50 килограммов.

- Я была действительно сосредоточена на достижении своей цели и не сильно думала о здоровье, - признавалась Харнааз в интервью. - Но сразу после победы у меня было несколько месяцев, чтобы просто расслабиться. Я забросила упражнения и просто наслаждалась временем со своей семьей. Отметка на моих весах впервые перевалила за 60 кг, но мой новый вес меня устраивал - я выросла над собой. Однако, люди вокруг оказались к этому не готовы. Надо мной начали страшно издеваться.

Соцсети полны снимками королевы красоты до и после победы в конкурсе.

Соцсети полны снимками королевы красоты до и после победы в конкурсе.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Нападки в Сети довели "Мисс Вселенная" до депрессии, и в результате королеве красоты пришлось обращаться к специалистам, чтобы восстановить душевное равновесие и разобраться с лишними килограммами. Тогда-то и выяснилось, что Сандху страдает целиакией - аутоиммунным заболеванием, связанным с непереносимостью глютена.

- Никто не знает о моей болезни; о том, что я не могу употреблять пшеничную муку и многое другое, - жалуется королева красоты. - При этом я одна из тех, кого постоянно травят за вес. Сейчас - слишком толстая, раньше - слишком худая...

Модель впервые весит более 60 кг.

Модель впервые весит более 60 кг.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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