Секс исцеляет: Интимной близостью можно вылечить даже насморк

Участниками эксперимента были университетские медики или их партнеры Фото: Shutterstock

Если и существует таблетка от всех болезней, то это, безусловно, секс. Наукой доказано, что любовные отношения снимают стресс, повышают настроение, укрепляют иммунитет, улучшают работу сердца, облегчают боль, препятствуют развитию онкологии…

Этот список можно продолжать до бесконечности. Однако, бьюсь об заклад, что вы не подозревали о том, что с помощью страстных объятий и поцелуев можно бороться с насморком. Хотя ученые догадывались о нечто подобном еще полтора века назад. О том, что существует связь между интимными органами и органами обоняния утверждал еще в XIX веке Вильгельм Флисс, близкий друг и соратник Зигмунда Фрейда. Основатель психоанализа, которому и без этого повсюду мерещились фаллосы, благосклонно отнесся к идее поискать начало нефритового стержня у себя под носом. Однако тогда дальше теоретических изысканий дело не пошло.

Эксперимент, который наглядно продемонстрировал, что у чувственных наслаждений существует неожиданное практическое применение, провели совсем недавно в Германии. Результаты исследования под названием “Может ли секс улучшить функцию носа?...” были опубликованы в научном журнале “Ear, Nose, and Throat” (“Ухо, горло и нос”) группой ученых из Университета Гейдельберга.

Исследователи набрали 18 влюбленных пар (средний возраст 33 года), которых не смутило странное предложение: перед тем отдаться страсти нежной, их просили измерить носовое дыхание двумя способами. Сначала следовало оценить работу носа по 10-балльной шкале на основе субъективных ощущений (0 - нет нарушений, 10 - носовое дыхание невозможно). А затем измерить реальное состояние дел в ноздрях с помощью специального прибора (в него надо было дуть). Покончив со скучными научными формальностями партнеры должны были довести друг друга до оргазма, а после - не теряя ни минуты - фиксировать, как это повлияло на носовое дыхание. Первый замер следовало произвести через минуту после достижения блаженства, второй через 30 минут, третий - через 1 час и четвертый - через 3 часа.

Авторы исследования сразу предупредили, что участниками эксперимента были университетские медики или их партнеры. Иначе никто бы не поверил, что люди со стороны ответственно и честно заполнят анкету. Только представьте эту прелюдию, когда он и она начинают “продуваться в трубочку” и заполнять опросник. Не каждую даму это способно возбудить (даже если вы играете в профессора и студентку), а имитировать оргазм условиями эксперимента запрещено.

На следующий день отважные участники эксперимента повторили процедуру сбора данных о том, как им дышится “до” и “после”. Только на этот раз вместо секса их попросили пшикнуть в нос сосудосуживающий спрей.

Когда ученые сравнили результаты, то выяснилось, что секс “пробивает” нос так же эффективно, как специальные лекарства. Разница только в том, что “препарат” на основе “охов” и “ахов” работал в течении часа. А капли для носа действовали на протяжении трех часов.

Что следует из этого открытия, дорогие друзья? Во-первых, следите за здоровьем предмета ваших вожделений: при первых признаках заложенности носа оказывайте ей (или ему) качественную медицинскую помощь. Никакой химии! - призываю я вас. А во-вторых, наверное необходимо привести в соответствие с новыми научными данными название гордой специальности - “врач-ухогорлонос”. Не знаю, куда в эту комбинацию впихнут четвертый элемент. Но раз между носом и половыми органами существует настолько прямая и очевидная связь, это обстоятельство непременно должно быть отражено. Чтобы в кабинете никого не удивляла просьба врачей, которых сейчас именуют отоларингологами: “Раздевайтесь, девушка!”