Когда масло – на пользу, а шарф бороде помогает

Мороз и солнце – день чудесный, правда, чтобы и для нашей кожи минусовые температуры были комфортными, за ней стоит правильно ухаживать. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мороз и солнце – день чудесный, правда, чтобы и для нашей кожи минусовые температуры были комфортными, за ней стоит правильно ухаживать.

Два главных принципа здоровья кожи – очищение и увлажнение. Скрабы для кожи стоит исключить вовсе, и не только в холодное время года, рекомендует врач – дерматовенеролог Пироговского центра, КДЦ «Арбатский», Павел Ворожейкин. Когда мы приходим с мороза раскрасневшиеся, то не стоит сразу же бежать и мыть руки, а то и лицо с мылом. Лучше дать себе время адаптироваться к комнатной температуре, а средства для умывания, как рук, так и лица, подбирать с нейтральным Ph. Как и скрабы, вчерашний день – это мыло из серии «абсолют», то, что, якобы, уничтожают все микробы сразу. Здесь скорее пострадают не микробы, а ваша кожа, которая останется без собственного защитного слоя и будет еще больше подвержена вредному воздействию окружающей среды из-за сухости и трещин.

- Действительно помогут очищающие средства на основе синдет или так называемое «мыло без мыла», - говорит Павел Ворожейкин. - Они хорошо очищают кожу, но при этом не смывают защитную водно-липидную мантию, наш естественный покров кожи. Полезно использовать для умывания и специальные косметические масла, они увлажняют кожу уже на этапе очищения.

Защиту кожи от мороза создают и увлажняющие крема, правда, в холодное время особенно важно дать им полностью впитаться перед тем, как выходить на улицу.

- Крем стоит нанести минут за 30 – 40 до выхода из дома. Какой именно крем использовать – дело индивидуальное. Если кожа чувствительна и склонна к покраснениям, то позаботьтесь о том, чтобы крем отвечал этим потребностям, - напоминает врач. - Декоративная косметика на морозе не помеха, однако подбирать ее стоит таким образом, чтобы в ней было поменьше консервантов и химических добавок, а натуральных веществ - побольше.

Бытует мнение, что в мороз для кожи особенно хороши натуральные масла, но это не совсем так. Кожа хорошо воспринимает эмульсии, то есть масла, растворенные в воде. Если же вы хотите использовать косметические масла в чистом виде, например, персиковые или абрикосовые, то их можно наносить только на влажную кожу, ту, на которой еще есть капельки воды. Однако лучше всего, выбрать крем. Он и впитается хорошо, и достаточно кожу увлажняет.

В холодное время года кому-то защитить кожу помогает борода, а кому-то – шарф и шапка, практически закрывающие лицо. Дышать через шарф действительно легче, а обморожение получить – шансов меньше, но при условии, что шарф с лица убирается в метро и в помещениях, а после выхода на улицу – регулярно стирается и высушивается. Про перчатки и варежки тоже не забываем, а вот греть лицо медицинской маской на улице не стоит. Это и от вируса не защитит, от дыхания маска промокнет, и коже навредит.

- Из-за коронавируса возросло количество людей с особым дерматозом – розацеа (купероз). Одна из причин роста заболеваемости – в неправильном ношении защитных масок. Любой способ перегрева лица воздействует на кожу пагубно, - говорит врач. – Баня, например, противопоказана людям с признаками розацеа на лице, да и остальным ей лучше не злоупотреблять. Одного раза в неделю достаточно.

Антисептики в холодное время года продолжать использовать можно, но лучше все же мыть руки после улицы, а затем увлажнять их кремом.

- В любом антисептике содержатся вспомогательные вещества, и если после обработки рук таким средством еще и нанести крем, то на руках получится совсем не полезная «каша», которую будет хотеться смыть, - отмечает Павел Ворожейкин.