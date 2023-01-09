Что грозит актеру Смольянинову за желание видеть Россию в ядерном пепле и поддержку ВСУ

Преступные заявления не остались незамеченными Фото: Артем КИЛЬКИН

— Я хочу воевать за Украину...Мне [все равно] что останется от России, даже если одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел.

На этих словах карьера родившегося в Москве российского актера Артура Смольянинова закончилась. Шокирующее и оскорбительное интервью вызвало широчайший общественный резонанс. Ведь несмотря на то, что Смольянинов сбежал из России в сентябре (поговаривают, что сбежал от мобилизации), актер продолжал зарабатывать на Родине деньги.

Преступные заявления не остались незамеченными и в СК. 9 ноября стало известно, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ряда высказываний актера Артура Смольянинова в адрес России. Поэтому мы решили выяснить, что может грозить актеру за потрясающую подлость – фактически предательство родной страны

ЧТО ГРОЗИТ СМОЛЬЯНИНОВУ?

В эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) юрист Илья Ремесло поразмышлял, по какой статье может быть возбуждено уголовное дело, сможет ли актер вернутся в Россию и чем еще расплатится за бесцеремонный жест.

— Скорее всего, будет возбуждено дело по статье 280 УК РФ — это публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ, — предположил Ремесло. — Наказание за такие деяния может доходить до пяти лет лишения свободы. В России у актера имеется некое недвижимое и иное имущество, которое так же может быть арестовано в рамках обеспечения по уголовному делу. Не исключаю, что следствие может начать проверять и госконтракты — например, насколько они были обоснованы и так далее. Исполнение наказания — отдельная тема. К сожалению, почему-то наши правоохранительные органы в ряде случаев разводят руками и говорят: вот мы дело завели, а привлечь мы его не можем…

Кроме того, юрист не исключил и запрета на въезд в Россию для артиста.

— То, что в Россию ему будет въезд закрыт и он не сможет здесь зарабатывать деньги, — мне кажется, это очень болезненно ударит по нему. Ни в какой другой стране больше Смольянинов никому не нужен, на мой личный взгляд. Что касается выдачи преступника по запросу российских властей (Артур живет за границей — Авт.), то на это можно было рассчитывать раньше, не сейчас. Тренд на невыдачу начался с 2016-2017 года, когда США начали прятать у себя прямо уже экономических преступников, то есть, каких-то банкиров проворовавшихся, которые уезжают туда и начинают бороться с нашим режимом, выдавая секреты, которые им стали известны. С ними работают американские спецслужбы.

Семью актера — у него растут двое сыновей от артистки Дарьи Мельниковой — уголовное дело никак не должно затронуть. В отличие от банковских счетов.

— Нет, семьи это никак не коснется, — полагает Ремесло. — Только если есть совместное имущество, находящееся в долевой собственности, в таких случаях обычно арестовывается доля [преступника]. Но, на самом деле, я думаю, что это маловероятно. Скорее всего, сразу же будут арестованы [банковское] счета, как у Александра Невзорова* было. Думаю, что и в случае со Смольяниновым такой же вариант возможен.

РАБОТА В РОССИИ

Несмотря на то, что Артур Смольянинов покинул страну осенью прошлого года, проекты с ним на телевидении и онлайн-платформах продолжают выходить. В частности, публика могла оценить работы актера в сериалах «Монастырь» и комедии «Вместе веселее», снятых задолго до агрессивных высказываний артиста. А к выходу в эфир планируются продолжение проекта «Ростов», детектив «Еврей» и драма «Единица Монтевидео».

* признан Минюстом РФ иноагентом