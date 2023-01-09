Герой спецоперации «Z» сержант Белокрылов стал ангелом-спасителем для раненых воинов

Сержант Алексей БЕЛОКРЫЛОВ и Гвардии лейтенант Александр БАРАНОВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Истина - благосклонна одному достоинству», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И предупреждал: «Предположения и предрассудки все расстраивают».

ОРГАНИЗОВАЛ ПЕРЕБРОСКУ ВОЙСК НА ДРУГОЙ БЕРЕГ

Гвардии лейтенант Александр БАРАНОВ

«Взвод плавающих паромов под командованием гвардии лейтенанта Александра Баранова выполнял боевую задачу по оборудованию паромной переправы через одну из водных преград. Украинские националисты, стремясь сорвать переброску наших войск на другой берег, открыли артиллерийский и минометный огонь по району наведения переправы. Несмотря на непрерывный обстрел, лейтенант Александр Баранов продолжал руководить личным составом и не покинул место наведения переправы до полной ее готовности, после чего организовал ее оборону и вместе со своими подчиненными отражал атаки пехоты противника. Благодаря смелым и решительным действиям Александра Баранова, а также слаженности и самоотверженности его подчиненных была обеспечена переправа наших войск на противоположный берег. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, гвардии лейтенант Александр Баранов награжден орденом Мужества».

СТАЛ АНГЕЛОМ-СПАСИТЕЛЕМ ДЛЯ РАНЕНЫХ ВОИНОВ

Сержант Алексей БЕЛОКРЫЛОВ

«В ходе специальной военной операции командир отделения – санитарный инструктор сержант Алексей Белокрылов выполнял задачи по медицинского обеспечения подразделения российских Вооруженных Сил. В ожесточенных боях с украинскими националистами, удерживающими под своим контролем один из населенных пунктов, Алексей, несмотря на артиллерийские и минометные залпы со стороны противника, оценивая тяжести ранений, оказывал неотложную помощь нашим военнослужащим прямо в местах массированного обстрела. Находясь под плотным огнем артиллерии и авиации противника, Алексей лично вынес из-под огня противника в безопасное место 7 раненых российских военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться, после чего оказал им первую медицинскую помощь, чем спас их жизни. Также сержант Белокрылов неоднократно оказывал медицинскую помощь раненым на месте, вследствие чего часть военнослужащих, получившая незначительные повреждения, продолжала выполнять боевые задачи. Стойкость и профессионализм Алексея Белокрылова позволили обеспечить выполнение боевой задачи по обороне населенного пункта от подразделений украинских националистов».