Думаете, что вы плохо живете? Древние люди сверлили зубы острыми камнями и умирали от стресса в 20 лет

Антрополог, известный популяризатор науки, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биофака МГУ Станислав Дробышевский рассказал обо всем, что известно науке о здоровье и болезнях наших далёких предков Фото: Shutterstock

Стресс - беда современной цивилизации? Как и гормональные сбои? Кариес - от конфет и сахара? Лишний вес - от фастфуда? Консерванты в продуктах и выхлопные газы в воздухе тоже не добавляют здоровья горожанам XXI века. Но если так рассуждать - получается, что первобытные люди должны были быть идеально здоровыми. Пища исключительно натуральная, воздух свежайший, фитнес - каждый день: за мамонтом пробежаться, дровишек для костра собрать.

С другой стороны, нам вроде бы со школы известно, что древние люди жили совсем мало, лет до 20 - 30. Неужели всех съедали хищники? Или они все-таки болели? Может, нынешняя мода на натуральное и экологичное - не такой уж прямой путь к здоровью?

Антрополог, известный популяризатор науки, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биофака МГУ Станислав Дробышевский рассказал обо всем, что известно науке о здоровье и болезнях наших далёких предков, на фестивале «Ученые против мифов». Речь идет л самых разных видах древних людей: от питекантропов до неандертальцев и Homo sapiens. Аналогий с современными людьми тоже хватает.

В 20 ЛЕТ - НА ПЕНСИЮ

- Относительно наших предков есть много разных мифов, - констатирует Станислав Дробышевский. - В частности: древние быстро взрослели и старели, рожали в 15 и умирали в 25. На самом деле было по-разному. Самый старый австралопитек (далёкие предки человека, которые жили 4 - 2 млн лет назад. - Л. С.) имеет возраст примерно 33 года. Возраст Христа практически. С другой стороны, среди самых древних Homo - бабулька из Дманиси (город в Грузии, где найдены останки древних людей, живших примерно 1,7 млн лет назад.- Л.С.), ей порядка 80 лет. Но только среди кроманьонцев (то есть 40 - 30 тысяч лет назад. - Л. С.) стабильно появляются более-менее «пожилые» персонажи, около 50 лет.

Но надо учесть, что это самые старые представители. Средняя продолжительность жизни у австралопитеков лет 12-15. У гейдельбергцев (этот вид древних людей жил 800 - 130 тысяч лет назад. - Л. С.) - от 14 до до 21 года, Так что это не такой уж и миф.

СУМАСШЕДШИЙ ИЗНОС ОРГАНИЗМА

- Есть другой миф - древние умирали молодыми, но здоровыми. Иногда так и было. Например, погребение Барма Гранди в Италии - все здоровенькие! Их изучали, патологий нет. Но надо помнить, что по костям мы видим не все. Если человек умер от туберкулёза лёгочного, на костях это никак не отразится. В пещере Окладникова на Алтае найден скелет 9-летнего ребенка - судя по остеопорозу, биологический возраст у него был где-то 55 лет. Умер молодым, но не очень здоровым износ организма был таким, что я ещё до такого не дорос. И вообще жизнь была не очень проста, - констатирует антрополог.

Ученым известен, например, человек с врождённо укороченными ногами - он жил в Египте 35 тысяч лет назад

- Он не мог быстро бегать по Сахаре за газелями - и занимался добычей кремнистого сланца. Первый шахтёр, между прочим! Прожил 25 лет, и кости его были совершенно изношены. Износ всего организма был сумасшедшим.

Может, плохо питались, мало витаминов ели? Или слишком тяжело добывали пропитание и шкуры?

- Недоедали - такое бывало. Но иногда им удача улыбалась. Например, в Амвросиевке (стоянка первобытных людей недалеко от Донецка. - Л.С.) от полутысячи до тысячи костей бизонов. Их загоняли в овраг и прекрасно себя чувствовали. И таких мест хватает. Но если еда кончалась, ничего не мешало встать и откочевать на тысячу километров.

Впрочем, еда была хоть и натуральная, но не всегда здоровая:

- В Тринили на острове Ява питекантроп ел что-то посыпанное вулканическим пеплом. И заработал фторовую интоксикацию. От чего появились разрастания на бедренной кости, он хромал. И его съел крокодил.

ЗУБЫ СВЕРЛИЛИ КАМНЯМИ

Шокирующий факт - стоматологи каменного века (да, они уже тогда были!) сверлили пациентам зубы острым камнем. Как удаляли - история умалчивает. Может, и к лучшему.

И да, кариес у первобытных людей был. Хотя сахара они еще не знали, конфет тем более.

- У олдувайского гоминида (в ущелье Олдувай в Танзании найдено множество останков первобытных людей. - Л. С.) на зубах есть дырочка, образовавшаяся из-за питания кислыми фруктами. В Дманиси есть череп с кариесом, - признает Дробышевский.

А первый в истории стоматолог работал в Северной Италии 14 тысяч лет назад. Кариес он высверлил кремнёвым остриём. Древней пломбе 6,5 тысяч лет - сделана она из пчелиного воска (это уде другая находка, в Словении).

ЛИШНИЙ ВЕС? ЭТО Ж МЕЧТА!

- Есть миф, что древние люди не страдали от избыточного веса, были стройняшки. Но у нас есть портреты - верхнепалеолитические Венеры, - продолжает Станислав Дробышевский. - Большинство Венер славятся пышными формами. Остаётся гадать: древние люди хотели, чтобы у них такие были, или изображали то, что есть. В любом случае какое-то образец у них перед глазами был.

РОЖАЛИ ЛЕГКО?

Опять же - бывало всякое. В Австралии найден скелет женщины, скончавшейся во время родов. И скелетик так и не родившегося младенца в ее тазовых костях. История не просто грустная, а жуткая: нечастной проломлен череп. Антрополог предполагает, что это сделали «добрые» родственники - камнем или дубиной. Помочь родить не могли, не было таких знаний. И помогли перестать мучиться.

А неандертальцы, возможно, вообще вымерли из-за гормональных проблем. У них известно несколько случаев внутреннего лобного гиперостоза. А это штука, при которой у женщин. И как следствие - проблемы с вынашиванием, рождением и вскармливанием.

- Когда пришли кроманьонцы у которых не было таких проблем. неандертальцы оказались в демографическом проигрыше, - предполагает Дробышевский.

СТРЕСС ВИДНО ПО ЗУБАМ

- Зато, может, у них не было стресса? Это можно проверить, как ни странно. Стрессовые ситуации оставляют следы. Лучше всего изучена гипоплазия эмали на зубах, - рассказывает борец с мифами.

После сильных стрессов и серьезных жизненных проблем на эмали остаются гипопластические полоски. Так вот, они обнаружены у гейдельбергского человека, и у обитателей Дманиси в Грузии. Хотя есть исключение - жители стоянки Сима-де-лос-Уэсос в Испании от стресса не страдали. Похоже, уже тогда постигли дзен сиесты и фиесты!

- Там 32 индивида с зубами. Гипоплазия есть, но в разы меньше, чем у других людей - как древних охотников, так и горожан XIX - XX века. Но, как мы помним, жили они в среднем 14 - 21 год. Зато счастливо!

РОМАШКА И ТЫСЯЧЕЛИСТНИК ИЗ АПТЕКИ НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ

Народной медицине - даже не сотни, а десятки тысяч лет! В пещере Шанидар на территории современно Ирака одно из погребений буквально засыпано цветами от лекарственных растений - причем тех, что используются для лечения почечных заболеваний до сих пор.

- Неандертальцы 50 тысяч лет назад ели ромашку и тысячелистник, кору тополя - а это фактически аспирин, - приводит примеры Станислав Дробышевский. Что ж, ромашку с тысячелистником и сейчас в аптеках продают. Аспирин, правда, в таблетках.

В общем, не так уж сильно мы от первобытных людей и отличаемся, делает вывод антрополог:

- Люди бывают разные, ситуации тоже. Некоторые болели и умирали, другие были здоровы и жили до старости. Кто-то голодал, а кто-то шиковал. Древние люди отличались друг от друга - как и мы с вами.