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Общество9 января 2023 15:45

Холода – повод вспомнить, что человек человеку человек!

Под таким девизом волонтеры и специалисты благотворительных центров сейчас спасают людей, оказавшихся в страшные морозы на улице, и ваша помощь – даже в виде «бэушных» теплых вещей и не пригодившихся вам лекарств - очень нужна!
Ярослава ТАНЬКОВА
Ярослава ТАНЬКОВА
Сергей (слева), простой работяга. отморозив ноги, стал бездомным, безработным инвалидом, и, если бы не "Дом друзей", пополнил бы ряды жителей московских трущоб

Сергей (слева), простой работяга. отморозив ноги, стал бездомным, безработным инвалидом, и, если бы не "Дом друзей", пополнил бы ряды жителей московских трущоб

- Медработник снимает с человека носки, а в них остаются пальцы… Ведь обморожение происходит незаметно! - это не «страшилка» от Стивена Кинга, а будничный рассказ сотрудников здравпункта благотворительного центра "Дом друзей". - Вопреки распространенному мнению про «сам виноват», так становятся инвалидами не только излишне выпившие, и даже не только бездомные! Зачастую это просто неимущие, приехавшие на заработки без теплой обуви. А после ампутации какая уж там работа! И на билет денег нет, если вообще есть куда ехать. Остается одна дорога – на улицу. Вот, например, Сергей (на фото). Мы забрали его в приют из больницы уже инвалидом - на каждой ноге ампутировано по полстопы. Родных нет. В столицу приехал из глухой периферии, чтобы заработать. Вкалывал арматурщиком, жил на стройке, как многие из работяг…

«В тот день был гололёд, а у меня только туфли – рассказывает мужчина. - Шёл к остановке автобуса, поскользнулся, вывихнул ногу, ударился головой…» Люди проходили мимо, потому что не хотели связываться с «пьяным». Он очнулся, когда так замерз, что уже не мог говорить. Пока полз к автобусной остановке, несколько раз терял сознание. Боль была такая, что не мог взобраться на лавку. Наконец, кто-то сжалился – вызвали «Скорую». Теперь Сергей инвалид, но хотя бы жив. А скольких так и не успели спасти?

- Раны-то затянутся, – вздыхает руководитель Дома Друзей Лана Журкина, – но если не помочь, куда он пойдет дальше? Вот такими - больными, не знающими куда идти - мы и занимаемся, помогая им от и до. В нашем приюте они не просто пережидают холода, а начинают жить, как в семье. У каждого есть свой угол, вещи, права и обязанности – так постепенно появляются перспективы, работа, свой дом. Впереди у Сергея долгий путь – от получения инвалидности и подбора ортопедической обуви до успешного поиска себя в новой реальности - ведь, кроме как вязать арматуру, он ничего не умел, а теперь вон помогает собирать мебель. Рано или поздно все будет хорошо. Таких историй много, мы своих подопечных не бросаем.

Это не пустые слова. Благодаря «Дому друзей» тысячи людей смогли уйти с улицы, вылечиться, найти жилье и работу, несмотря на инвалидность. И если вы хотите помочь Сергею и другим подопечным этого благотворительного проекта, можете отправить пожертвование с помощью смс на короткий номер 3443 (DOMDRUGA пробел СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ цифрами) или предложить помощь по телефону: +79258652177.

В аномальные холода очень пригодится помощь теплыми вещами и лекарствами. Нужно только знать, что и куда нести. «Дом друзей» с радостью примет тёплые вязаные шапки, шарфы, перчатки - такие тёплые наборы выдаются в Здравпункте. Так же здесь нужны: бинты, салфетки, йодопирон, бетадин, любые ненужные вам лекарства, также средства гигиены, продукты, полотенца. Адрес: ул. Полбина, 54. Ежедневно с 9 до 21 часа.

Тёплые куртки, штаны, свитера белье и обувь лучше передать в организацию «Курский вокзал. Бездомные, дети». (Полученную одежду прямо там же еженедельно раздают нуждающимся). Адрес: Яковоапостольский переулок 6 стр. 1, с 9 до 17 часов). Или, например, в фонд «Второе дыхание» (адреса пунктов приема можно посмотреть на их сайте: https://vtoroe.ru/modno-sdat/) – они помогают очень многим социальным программам.

И самое главное – выпишите и сохраните, пожалуйста, хотя бы пару телефонов и адресов центров, которые помогают бездомным. Например, телефон «Дома друзей», по которому человек может попросить о приюте и помощи: +79912270337. Адрес Ангара Спасения: ул. Николоямская, 55 (во дворе Храма Сергия Радонежского), телефон +79261580758. «Социальный патруль» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (круглосуточная диспетчерская — +7 (495) 720-15-08; +7(499) 357-01-80) – сюда можно позвонить и сообщить о замерзающем бездомном, даже если сам он не в состоянии куда-то ехать и вообще говорить.

Сохраните эти номера на всякий случай! Быть может, они никогда вам не пригодятся, а может, однажды, благодаря им, вы спасете чью-то жизнь. В любом случае, даже просто готовности помочь бывает достаточно для того, чтобы мир стал теплее, и в нем перестали замерзать люди.

Отдел добрых делОСОБЫЙ СЛУЧАЙ