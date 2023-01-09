Холода – повод вспомнить, что человек человеку человек!

Сергей (слева), простой работяга. отморозив ноги, стал бездомным, безработным инвалидом, и, если бы не "Дом друзей", пополнил бы ряды жителей московских трущоб

- Медработник снимает с человека носки, а в них остаются пальцы… Ведь обморожение происходит незаметно! - это не «страшилка» от Стивена Кинга, а будничный рассказ сотрудников здравпункта благотворительного центра "Дом друзей". - Вопреки распространенному мнению про «сам виноват», так становятся инвалидами не только излишне выпившие, и даже не только бездомные! Зачастую это просто неимущие, приехавшие на заработки без теплой обуви. А после ампутации какая уж там работа! И на билет денег нет, если вообще есть куда ехать. Остается одна дорога – на улицу. Вот, например, Сергей (на фото). Мы забрали его в приют из больницы уже инвалидом - на каждой ноге ампутировано по полстопы. Родных нет. В столицу приехал из глухой периферии, чтобы заработать. Вкалывал арматурщиком, жил на стройке, как многие из работяг…

«В тот день был гололёд, а у меня только туфли – рассказывает мужчина. - Шёл к остановке автобуса, поскользнулся, вывихнул ногу, ударился головой…» Люди проходили мимо, потому что не хотели связываться с «пьяным». Он очнулся, когда так замерз, что уже не мог говорить. Пока полз к автобусной остановке, несколько раз терял сознание. Боль была такая, что не мог взобраться на лавку. Наконец, кто-то сжалился – вызвали «Скорую». Теперь Сергей инвалид, но хотя бы жив. А скольких так и не успели спасти?

- Раны-то затянутся, – вздыхает руководитель Дома Друзей Лана Журкина, – но если не помочь, куда он пойдет дальше? Вот такими - больными, не знающими куда идти - мы и занимаемся, помогая им от и до. В нашем приюте они не просто пережидают холода, а начинают жить, как в семье. У каждого есть свой угол, вещи, права и обязанности – так постепенно появляются перспективы, работа, свой дом. Впереди у Сергея долгий путь – от получения инвалидности и подбора ортопедической обуви до успешного поиска себя в новой реальности - ведь, кроме как вязать арматуру, он ничего не умел, а теперь вон помогает собирать мебель. Рано или поздно все будет хорошо. Таких историй много, мы своих подопечных не бросаем.

Это не пустые слова. Благодаря «Дому друзей» тысячи людей смогли уйти с улицы, вылечиться, найти жилье и работу, несмотря на инвалидность. И если вы хотите помочь Сергею и другим подопечным этого благотворительного проекта, можете отправить пожертвование с помощью смс на короткий номер 3443 (DOMDRUGA пробел СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ цифрами) или предложить помощь по телефону: +79258652177.

В аномальные холода очень пригодится помощь теплыми вещами и лекарствами. Нужно только знать, что и куда нести. «Дом друзей» с радостью примет тёплые вязаные шапки, шарфы, перчатки - такие тёплые наборы выдаются в Здравпункте. Так же здесь нужны: бинты, салфетки, йодопирон, бетадин, любые ненужные вам лекарства, также средства гигиены, продукты, полотенца. Адрес: ул. Полбина, 54. Ежедневно с 9 до 21 часа.

Тёплые куртки, штаны, свитера белье и обувь лучше передать в организацию «Курский вокзал. Бездомные, дети». (Полученную одежду прямо там же еженедельно раздают нуждающимся). Адрес: Яковоапостольский переулок 6 стр. 1, с 9 до 17 часов). Или, например, в фонд «Второе дыхание» (адреса пунктов приема можно посмотреть на их сайте: https://vtoroe.ru/modno-sdat/) – они помогают очень многим социальным программам.

И самое главное – выпишите и сохраните, пожалуйста, хотя бы пару телефонов и адресов центров, которые помогают бездомным. Например, телефон «Дома друзей», по которому человек может попросить о приюте и помощи: +79912270337. Адрес Ангара Спасения: ул. Николоямская, 55 (во дворе Храма Сергия Радонежского), телефон +79261580758. «Социальный патруль» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (круглосуточная диспетчерская — +7 (495) 720-15-08; +7(499) 357-01-80) – сюда можно позвонить и сообщить о замерзающем бездомном, даже если сам он не в состоянии куда-то ехать и вообще говорить.

Сохраните эти номера на всякий случай! Быть может, они никогда вам не пригодятся, а может, однажды, благодаря им, вы спасете чью-то жизнь. В любом случае, даже просто готовности помочь бывает достаточно для того, чтобы мир стал теплее, и в нем перестали замерзать люди.